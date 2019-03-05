'Alt gelirlilere aylık 388 TL ile konut müjdesi'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda düzenlenen TOKİ 53 bin 626 sosyal konut ve 130 tesisin açılışı ile 50 bin yeni sosyal konutun tanıtım töreninde konuştu. "TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konutun projesinin müjdesini veriyoruz" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların diğer özelliği de yatay mimari ile inşa edilecek olmasıdır. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Bu proje ile kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Düşük ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların hayırlı olmasını diliyorum. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak". İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları... Haliç bataklığı demek; CHP bataklığı demektir. Bu ülkede belediyecilikte hizmet verebilir mi? Her şey ortada. İşte İzmir.. İzmir Körfezi bataklıktan geçilmiyor. İzmir bu seçimde inşallah belediyeyi AK Parti belediyeciliğine teslim eder. Pırıl pırıl bir İzmir yaratılırız. Haliç'i nasıl pırıl pırıl yaptıysak, 9,5 KM mesafedeki Alibeyköy'e transfer ettiysek... Vialant'ın olduğu yeri 650 bin metrekare inşa ettik.

İSTANBUL'U 3Y'YE MAHKUM ETTİLER

CHP'nin o meşhur 'Ç' si İzmir'i esir almış. İstanbul'u 3Y'ye mahkum ettiler: Yokluk, yolsuzluk, yasaklar... CHP Ümraniye'deki çöp alanındaki patlamanın hesabını verdi mi? İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğini hatırlayın. Gazeteler maske dağıtıyordu. Biz geldik çöp dağlarını kaldırdık. 50 bin eve doğalgaz gidiyordu. Şu anda İstanbul'a 6,5 milyon eve doğalgaz ulaştırdık. Hava kirliliğinin reçetesi bu. Bunu başardık. 2,5 milyar borçla devraldım İstanbul'u.. Yarısını ödedim. Melen'den İstanbul'a su getirdik. Benden önceki belediye gibi tankerle su getirmedim. Biz hatları döşedik, suyu getirdiğimiz gibi bir adım daha attık. Boğazın içinden bir tünel açtık. Anadolu yakasından Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya su pompaladık. O gün bugündür İstanbul susuzluk yaşıyor mu?

HALİÇ'TE ŞİMDİ BALIK TUTULUYOR

İstanbul'un yolları ne haldeydi? Ağaç dikimlerini yaygınlaştırdık. Arıtma tesisleriyle Haliç ve Boğaz'ın kirlenmesine mani olduk. Haliç'i kurtarmak için Karadeniz'den dev borularla su taşıdık. Bakın şimdi balık tutuluyor. Şu anda orada canlının yaşamasına imkan verecek adımları attık. İstanbul'u yaşanabilir şehir yaptık. İstanbul'u İstanbulluyla barıştırdık. Eminönü Kabataş hattını, Taksim Kabataş finüküler hattını açtık. Kağıthane-Bomonti tünelini ve bağlantı yollarını hizmete aldık. Yeni Karaköy iskelesini inşa ettik. Beyoğlu'nda 9 adet park yaptık. Taksim Meydanı'nı yeniden düzenledik. AKM'nin temelini attık. Orayı muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. Yıllardır yapılamayan ama şimdi yükselen Taksim Camii'ni de yapıyoruz. Artık Taksim Meydanı'nında araç göremeyeceksiniz. Taksim Meydanı yayalara ait bir mekan.

TERSANE İSTANBUL ULUSLARARASI BİR MARKA OLACAK

Tersane İstanbul'u yapıyoruz. Orası Haliç, Kasımpaşa, Beyoğlu, İstanbul'a bir başka hava getirecek. Orası marka olacak. Ve inşallah gerçekten Tersane İstanbul bir başka olacak ve hepimizin iftihar ettiği, edeceği proje. Bir de Haliç Tersanemizi biliyoruz ya, orası da bir bilim sanat merkezi oluyor. Beyoğlu, Kasımpaşa değişiyor ve bir çekim merkezi haline geliyor.

CHP GELDİ ORADA KONGRE YAPTI! VARSIN YAPSIN

İstanbul'a belediye başkanı oldum, durmadan yetişmiş ağaç dikiyordum. CHP çevre mevre! Siz ne anlarsınız yahu! Çevreci biziz. İstanbul'un en gözde toplantı etkinlikleri olan Haliç Kongre Merkezi'ne kazandırdık. CHP geldi orada toplantısını yaptı. Varsın yapsın, bizim onunla derdimiz yok ama iftira atmasın. Beyoğlu Okmeydanı Okçular Tekkesi Kütüphanesi'ni açtık. Şimdi oradan uluslararası okçular yetiştiriyoruz. Haydar Ali kardeşim oranın başkanı, oğlum da yardımcısı. Okçuluk noktasında bu geleneğimizi yaşatıyorlar.

TOKİ'NİN 50 BİN KONUT PROJESİNİ MÜJDESİNİ VERİYORUZ

Kabataş'ta inşallah muhteşem bir liman yapıyoruz. Artık oradan deniz taşımacılığında yeni bir iletişim ağını kuruyoruz. Beyoğlu Piyalepaşa meydanında yeraltı otoparkı, gençlik merkezinin inşası da sürüyor. Önümüzdeki dönemde İstanbul'la birlikte Beyoğlu'nu da nice hizmetlerle tanıştıracağız. TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Öyle 10-15-20-30 kat yok. ALT

GELİRLİLERE AYLIK 388 TL İLE 20 YIL VADELİ KONUT MÜJDESİ

İnsanların toprakla yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak şehirlerimizi geliştiriyoruz. 140 projeyle 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira bedeli olan bu konutlar inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek. Alt gelir gruplarında taksitler 388 liradan başlayacak ve 20 yıl olacak. Kuralar çekilecek ya nasip! Orta gelir grubuna yönelik olarak taksitler 759 liradan başlayacak ve 15 yıla kadar vade imkanı.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANIMIZI VE EKİBİNİ TEBRİK EDİYORUM

Düşük ve orta gelirli vatandaşlarımız için yapacağımız konutların şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum. TOKİ'nin inşaatını bitirdiği konutların toplu açış törenini gerçekleştireceğiz. Çevre Şehircilik Bakanımız ve ekibiyle diğer herkesi tebrik ediyorum. Emeği geçen mimar, mühendis, işçi tüm kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye'nin imar ve inşa tarihi hem çok zengindir hem de çok ibretlik hadiselerle doludur. Şehircilik ve konut faaliyetleri devletin öncülüğüyle başlamış ve yürümüştür. Özel sektörümüz kendini geliştirmiş yurt içi ve yurt dışında gurur verici konutlara inşa atmıştır.

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI'NIN AÇILIŞINI YAPIYORUZ

Hükümetimiz zamanında yabancılara satılan gayrimenkul tutarı 35 milyar dolara yakındır. Katılım bankacılığı modeli ile yapacağı çalışmalarda Türkiye Emlak Katılım Bakanlığımıza başarılar diliyorum. Bugün burada Türkiye Emlak Bankası'nın resmi açılışını yapıyoruz. Bankamızın yeniden faaliyete geçmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Emlak Bankası'nın hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir. Yerli ve milli olan herşeye düşmanlığı siyasetlerinin merkezlerine yerleştirenler sanayi, tarım, ticaret, kültürümüze ne yapmışlarsa bu kurumumuza da aynısını yaphmışlardır.