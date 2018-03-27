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ALSİAD'tan ekonomi tahlili

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD), Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu’nu yayınladı

ALSİAD'tan ekonomi tahlili

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD), Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu’nu yayınladı

27 Mart 2018 Salı 21:38
ALSİAD'tan ekonomi tahlili
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TÜRKİYE ve dünya ekonomisine ilişkin verilerin yer aldığı notta şu ifadeler yer aldı: 
TÜRKİYE EKONOMİSİ 
- Geçen hafta açıklanan ekonomik güven endeksleri, mart ayında tüketici ve reel kesimin ekonomiye güveninde gerileme olduğuna işaret etti. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azalarak 71,3 oldu. Genel ekonomik durum beklentileri, dayanıklı tüketim malı alma beklentisi ve hanenin maddi durum beklentisinde gerileme kaydedildi. 
- Reel kesim güven endeksi ise mart ayında yüzde 1,2 azalarak 109,5 değerine geriledi. Toplam sipariş ve üretim hacmi beklentilerinin gerilemesi bu durumda etkili oldu. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise önceki aya göre 0,1 puan artarak 78,8 oldu. 
- Sektörel güven endekslerinin üçü de mart ayında geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 99,1’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 102,6’ya ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 78,9’e geriledi. 
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubat ayında konut satışları geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında azalarak 95 bin 953 oldu. İlk defa satılan konut sayısı da yüzde 3,3 azalarak 43 bin 713 oldu ve toplam satış içindeki payı ise yüzde 45,6’ya geriledi. 
- TÜİK, 2017 yılının ortalama işgücü verilerini yayınladı. Türkiye ortalamasında işsizlik oranı yüzde 10,9 olurken, işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 26,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) ve en düşük olduğu bölge de yüzde 3,6 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) oldu. 
DÜNYA EKONOMİSİ 
- Federal Rezerv Sistemi (Fed) geçen hafta düzenlenen toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 1,25-1,50 aralığından 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Toplantı sonrasında Fed yetkilileri, ekonomik görünümde iyileşme gördüklerini belirterek 2019 ve 2020’de daha dik bir faiz artırım patikası izlenebileceği tahminlerini korudular. 
- Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çin’e yönelik 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirildiğine dair açıklamasının ardından Çin Ticaret Bakanlığı da ABD’den gerçekleştirilecek 3 milyar dolarlık ithalatta karşılıklı gümrük tarifesi uygulayacağını belirtti.
- Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Çin’in A+ olan kredi notunu teyit ederek ABD’nin Çin’e getireceği ek gümrük vergisinin Çin ekonomisi ve küresel ekonomi üzerinde ciddi bir etki yaratmasını beklemediklerini açıkladı. 
- Japonya’da enflasyon şubat ayında önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 1,5’e yükseldi. Böylelikle yıllık enflasyon Japonya Merkez Bankası’nın yüzde 2 enflasyon hedefine biraz daha yaklaştı. 
- Fed’in faiz artırımına rağmen, Brezilya Merkez Bankası geçen hafta politika faizini 25 puan düşürerek yüzde 6,5’e çekti. Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun düşük kalmaya devam etmesiyle başka faiz indirimi daha yapılabileceğinin sinyali verildi.
 

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Alanya Sanayici Ve İş İnsanları Derneği
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