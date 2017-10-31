ALSİAD'tan 'Ekonomi' raporu

TÜRKİYE ve dünya ekonomisine ilişkin verilerin yer aldığı raporda şu ifadelere yer veridi:

TÜRKİYE EKONOMİSİ

- Merkez Bankası geçen hafta düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısında, piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Kurul yayınlanan toplantı notunda, enflasyon ve çekirdek enflasyonun yüksek seviyelerinin fiyatlamalara ilişkin risk oluşturduğunu belirterek sıkı politika duruşuna devam edeceğini açıkladı.

- Geçen hafta ve bu hafta yayınlanan ekonomik güven endeksleri, ekim ayında piyasalarda ekonomik güvenin azaldığına işaret etti.

- TÜİK verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi, ekim ayında yüzde 1,5 azalarak 103 değerinden 101,4 değerine geriledi.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekim ayında önceki aya göre yüzde 1 artarak 112,2 değerine yükseldi. Alt endekslerden toplam sipariş ve ihracat siparişi beklentilerindeki belirgin artış, RKGE’nin yükselmesinde etkili oldu.

- Bu ay hizmet sektörü güven endeksi 103,3’ten 101,1’e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 105,9’dan 104’e gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi 83,5’ten 84,2’ye yükseldi.

- İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ise bu ay 78,6 değerinden 79,4’e çıktı.

- Konut satışları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140.298’e çıktı. İlk defa satılan konutların payı yüzde 49,9’a çıktı. Geçen ay bu oran yüzde 47 düzeyindeydi.

DÜNYA EKONOMİSİ

- ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 büyüme beklentilerini aşarak yüzde 3 oranında büyüme kaydetti. Harvey ve Irma kasırgalarına rağmen tüketim harcamalarındaki artışın büyümeyi desteklediği belirtildi. Büyümede beklentilerin üstünde kaydedilen bu artışın Fed’in Aralık ayında faiz artışını desteklediği öngörülüyor. Bu hafta düzenlenecek Fed toplantısında ise faiz artışı öngörülmüyor. Bu öngörüyle Dolar diğer para birimleri karşısında geçen hafta değer kazandı.

- Almanya’da Eylül ayında perakende ticaret artışı beklentileri (yüzde 3,4) aşarak yüzde 4,1 oranında arttı. Bu artışın üçüncü çeyrekte büyüme oranına katkıda bulunacağı öngörülüyor.

- Avrupa Merkez Bankası’nın geçen hafta düzenlenen toplantısında Başkan Mario Draghi, Almanya’dan gelen baskılara rağmen 2015 yılından beri sürdürülen varlık alım programının aylık 30 milyar Euro’ya düşürülmesine rağmen Eylül 2018’e kadar sürdürüleceğini açıkladı. Draghi, ekonominin daha güçlenmesi ve deflasyonla mücadele için varlık alımının uzatıldığını vurguladı.

- Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçen hafta genel seçimi kazanmasının ardından ilk ekonomik icraat olarak özel sektörden, çalışanların ücretlerinin yüzde 3 artırılmasını talep etti. Abe, geçen sene yüzde 2 artırılan ücretlerin bu sene daha fazla artırılarak ekonomiyi canlandırmasını planlıyor.