ALSİAD'tan ekonomi analizi

TÜRKİYE ve dünya ekonomisine ilişkin notların bulunduğu raporda şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE EKONOMİSİ

- Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Gayri Safi Yıllık Hasıla (GSYH) verilerine göre, Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında büyüdü. 2017 yılında yıllık büyüme oranı yüzde 6 tahminlerinin üstünde geldi ve yüzde 7,4 oldu. Dördüncü çeyrekte hanehalkı tüketim harcamalarının büyümeye katkısı yüzde 4,1, kamu harcamalarının katkısı yüzde 1,1 ve sabit sermaye (yatırım) harcamalarının katkısı ise yüzde 1,8 oldu. İhracatın katkısı ise yüzde 1,9 oldu.

- TÜİK’in şubat ayı dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat geçen yıla göre yüzde 9 artarak 13,2 milyar dolar, ithalat ise yüzde 19,7 artarak 18,9 milyar dolar oldu. Şubat ayında en fazla ithalat yapılan kalem 3,3 milyar dolar ile 'yakıtlar' oldu. Ocak-Şubat döneminde, 'kıymetli taşlar ve altın' ithalatı ise geçen yıla göre yüzde 59 artışla 3,4 milyar dolara yükseldi.

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mart ayında ihracat yüzde 11,5 artışla 15,1 milyar dolara yükseldi. Ocak-Mart dönemi toplam ihracatı yüzde 10,4 artışla 40,7 milyar dolar oldu. En fazla ihracat yapılan sektör yine otomotiv oldu.

- Mart ayında Ekonomik Güven Endeksi önceki aya göre yüzde 2,6 gerileyerek 100,2 değerini aldı. Endeksin gerilemesinde hem tüketici hem reel sektör güven endekslerinin gerilemesi etkili oldu.

- Bloomberg HT tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, mart ayında önceki aya göre 5 puan düşerek 82,8 değerini aldı. Tüketicinin alışveriş uygunluğu ve mevcut ekonomik durum beklentilerinde gerileme görüldü.

- İstanbul Sanayi Odası ve Markit'in hesaplamalarına göre İmalat Sanayi PMI Endeksi mart ayında 51,8 değerine geriledi. Ancak veriler imalat sanayinde faaliyetlerinde koşulların iyileşmeye devam ettiğine işaret etti. Yeni sipariş hacmi, üretim ve istihdamdaki artışlar iyileşmede etkili oldu.

DÜNYA EKONOMİSİ

- Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) işsizlik maaşı başvuruları 1973’ten beri en düşük seviyeye gerileyerek 215 bin kişi oldu. Beklenti seviyesi 230 bin kişiydi. Bu durum istihdam piyasasının güvenilir olduğuna işaret ederek Federal Rezerv Bankası'nın (Fed) daha rahat faiz artırımına gitmesi için olanak sağlıyor. Öte yandan ABD ekonomisinin dördüncü çeyrek büyüme oranı yüzde 2,5’ten yüzde 2,9’a revize edildi.

- İngiltere ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 1,4 yıllık büyüme oranı kaydetti. Beklentilerle uyumlu olan büyüme oranı 2012’den beri en düşük seviyede.

- Ticaret savaşlarında bu hafta, Çin ABD’den yapılan gıda ithalatına yüzde 25 vergi uygulanacağını açıkladı. Çin yetkilileri Dünya Ticaret Örgütü ile bir araya gelerek atacağı adımların uygunluğunu tartışmıştı.

- Japonya’da imalat sanayi PMI endeksi yeni siparişler ve üretimdeki artışa rağmen mart ayında önceki aya göre 1 puan azalarak 53,1 oldu. Öte yandan yılın ilk üç ayındaki veriler ülkede ekonomik büyümenin hız kaybetmediğine işaret etti.

