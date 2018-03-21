ALSİAD'tan ekonomi analizi

TÜRKİYE ve dünya ekonomisine ilişkin notların bulunduğu raporda şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE EKONOMİSİ

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında mevsim dışı işsizliğin bir önceki aya göre 0,2 puan düşüşle yüzde 9,9’a gerilediğini açıkladı. Genç işsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 18,1 oldu. Sektörel olarak yeni yaratılan istihdamda en hızlı artış aralık ayında inşaatta yaşanırken, sanayi ve tarım onu takip etti.

- TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi verilerini güncelleyerek, 2015 yılını baz almaya başladı. Yeni sonuçlara göre mevsim etkilerinden arındırılmış endeks bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Öte yandan önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12 artış gösterdi.

- Maliye Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl şubat ayında 6,8 milyar TL açık veren bütçe, bu sene 1,9 milyar TL açık verdi. Şubat ayında bütçe gelirleri geçen seneye göre yüzde 30 oranında artarak 61 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17 artarak 62,9 milyar TL oldu.

- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ocak ayında özel sektörün yurtdışına olan kredi borcu uzun vadeli olarak geçen yıl sonuna göre 5 milyar dolar artarak 225,7 milyar dolara, kısa vadeli olarak ise 506 milyon dolar artarak 18,9 milyar dolara çıktı. Toplamda ise finansal sektörün borcu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 129,9 milyar dolar, reel sektörün borcu ise yüzde 15 artarak 114,7 milyar dolar oldu.

- TCMB mart ayı Beklenti Anketi’ne göre, aylık enflasyon beklentisi yüzde 0,84’ten yüzde 0,82’ye gerilerken, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 9,52’den yüzde 9,49’a geriledi. Cari açık beklentisi ise 45,1 milyar Dolardan 48,2 milyar Dolara, Dolar/TL beklentisi ise 3,81’den 3,86’ya yükseldi.

DÜNYA EKONOMİSİ

- Piyasalarda bu hafta düzenlenecek olan Fed toplantısında, yeni başkan Jerome Powell’ın selefi Janet Yellen’ın yürüttüğü kademeli faiz artırımını devam ettirip ettirmeyeceği tartışılıyor. Ekonomistler bu haftaki toplantıda faiz artırımına gidilmesi beklerken, 2018’de yapılacak faiz artırım sayısı beklentisi ise 3’ten 4’e yükseldi.

- Euro Bölgesi’nde ocak ayında yüzde 1,3 olan enflasyon Şubat ayında yüzde 1,1’e gerileyerek Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 enflasyon hedefinden uzaklaştı.

- İngiltere’de 2017’de yüzde 1,8 büyüyerek 2012’den bu yana en düşük büyüme oranını kaydetti. OECD’ye göre bu oran G20 ülkeleri arasındaki en düşük büyüme oranı olarak gerçekleşti.

- Ticaret savaşlarında Hindistan ABD’nin çelik ve alüminyuma getirdiği tarifeler nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarını yok saymakla suçladı. Bu hafta Dünya Ticaret Örgütü üyesi 24 ülke temsilcisi Hindistan’da bir araya gelerek ticaret savaşlarını gündeme getirecek.

