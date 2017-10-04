ALSİAD: 'İşsizlik gerileyecek'

ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu yayımlandı. Yurttaki ve dünyadaki ekonomik gelişmelere yer verilen raporda Türkiye'deki gelişmelere şöyle yer verildi: "2018-2020 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) geçen hafta açıklandı. Yeni üç yıllık programa göre, 2017’den 2020 yılına kadar yıllık büyümenin yüzde 5,5 olması, işsizlik oranının bu sene yüzde 10,8 olarak gerçekleşmesi 2018’de ortalama yüzde 10,5’e gerilemesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi ise bu sene için yüzde 9,5, 2018 için yüzde 7 olarak öngörülüyor. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,3 artarak 13,3 milyar Dolar'a yükselirken, ithalat ise yüzde 15,3 artarak 19,2 milyar Dolar'a çıktı. 12 aylık ihracat 152,7 milyar Dolar'a ve ithalat 216,6 milyar Dolar'a ulaşırken, 12 aylık dış ticaret açığı ise geçen yıla göre yüzde 15 artarak 63,9 milyar Dolar oldu. TÜİK’in yayınladığı verilere göre Eylül ayında Ekonomik Güven Endeksi önceki aya göre yüzde 3 gerileyerek 102,8 değerini aldı. Bu durumda hem sektörel güven endekslerinin hem de Tüketici Güven Endeksi’nin azalması etkili oldu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Markit işbirliğinde hazırlanan ve Ağustos ayında 55,3 olan İmalat Sanayi PMI endeksi Eylül ayında 53,5 değerine geriledi. İSO raporuna göre, endeks gerilemiş olsa da imalat sektörünün faaliyet koşullarında iyileşmenin devam ettiği görülüyor. Üst üste yedinci aydır devam eden iyileşme eğilimi ise 2014 yılından beri gözlenen en uzun iyileşme eğilimi oldu. TİM’in Eylül ayı ihracat verilerine göre, ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında artışla 11,3 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç kalem otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler sektörleri oldu. Bloomberg HT tarafından hazırlanan Tüketici Güven Ön Endeksi, Eylül ayında önceki aya göre yüzde 3,2 gerileyerek 76 değerini aldı. Mevcut durum beklentisinde iyileşme görülürken, gelecek 12 aya ilişkin kişisel ve genel olan beklenti geriledi.

EURO BÖLGESİNDE ENFLASYON ARTTI

ALSİAD'ın raporunda yurtdışındaki gelişmelere ise şöyle yer verildi: ABD Başkanı Donald Trump, FED başkanlığı seçimi için dört aday ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, iki-üç hafta içerisinde seçim yapmayı planladığını açıkladı. Mevcut Fed başkanı Janet Yellen’ın ikinci dönem başkanlığa devam etme ihtimali sürüyor. Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi’nde enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 1,5 arttı. Enflasyon artışı beklenti seviyesi olan yüzde 1,6’nın altında gerçekleşerek hayal kırıklığı yarattı. Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI endeksi Eylül ayında önceki aya göre 0,7 puan artarak 58,1’e yükseldi. Bu durum, Eylül ayındaki istihdam artışına paralel bir işaret olarak olumlu algılandı. İngiltere’nin ikinci çeyrek yıllık büyüme oranı yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e revize edildi. Ulusal İstatistik Enstitüsü (ONS), büyümedeki düşüşün ana nedenlerinden birinin film sektöründeki gerileme olduğunu belirtti. Japonya’da sanayi göstergeleri Eylül ayı için olumlu işaretler verdi. İmalat sanayi PMI endeksi üst üste dördüncü kez Eylül ayında da artarak 52,9 değerine ulaştı. Ülkede aynı zamanda, büyük imalatçıların faaliyetlerinin göstergesi olan Tankan endeksi de 5 puan artarak 22’ye ulaştı.