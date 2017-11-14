ALSİAD ekonomiyi özetledi

ALSİAD'IN Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin verilerin yer aldığı raporunda öne çıkan ayrıntılar şöyle:

TÜRKİYE EKONOMİSİ

- TÜİK verilerine göre Sanayi Üretimi Eylül ayında önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artarak 135,7 değerine yükseldi. Yıllık artış ise yüzde 10,4 seviyesinde oldu. Böylelikle sanayi üretimi Haziran-Eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 artarak ekonomik büyümeyi destekleyeceğine işaret etti.

- TCMB tarafından açıklanan verilere göre cari açık Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre 2,9 milyar dolar artarak 4,5 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda cari açık beklentisi 4,1 milyar dolar seviyesindeydi. Bu ay cari açığın beklentiyi aşmasında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3,4 milyar dolar artarak 6,7 milyar dolara çıkması etkili oldu. Geçen yıl Eylül ayında 32 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığı da bu ay 39,3 milyar dolara yükseldi.

- TCMB Ekim ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre yıllık enflasyon beklentisi yüzde 9,9’dan yüzde 10,7’ye yükseldi. Aylık dolar kuru beklentisi ise 3,6522 TL’den 3,8590 TL’ye yükseldi. Katılımcıların 2017 yılsonu ekonomik büyüme beklentisi yüzde 5,2’den yüzde 5,5’e, cari açık beklentisi ise 38 milyar dolardan 39,1 milyar dolara çıktı.

- IMF’in yayınladığı Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu’nda, Türkiye’nin bu yılsonu büyüme beklentisinin yüzde 2,7’den yüzde 5,1’e yükseltildiği vurgulanarak en belirgin revizyonun Türkiye’ye yapıldığı belirtildi. Raporda aynı zamanda yüksek enflasyonun cari açığı olumsuz etkilediğinin altı çizilirken, Türkiye’nin güçlü büyüme momentumu göz önüne alınarak orta vadeli konsolidasyon için güvenilir bir plan uygulanması tavsiyesinde bulunuldu.

DÜNYA EKONOMİSİ

- IMF’in yayınladığı Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu’nda, AB ekonomilerinin büyüme oranı 2017 yılsonu için yüzde 1,7’den yüzde 2,4’e revize edilirken, 2018 sonunda ise yüzde 2,1 olarak öngörüldüğü belirtildi. Raporda, Avrupa’nın küresel ticaretin motoru haline geldiği vurgulanırken kısa vadede büyümenin iyileştiği ancak uzun vadede düşük verimliliğin büyümeyi tehdit edebileceği belirtildi.

- Çin Ticaret Bakanlığı, geçen hafta ABD ve Çin arasında imzalanan 250 milyar dolarlık ticaret ve yatırım anlaşmaları ile küresel bir rekor kırıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşma ile Çin ile ABD arasındaki ticaret dengesizliklerinin düzelerek her iki ülkenin de menfaatine olacağını belirtti.

- Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi’nin bu yıl son 10 yılın en hızlı ekonomik büyüme hızına ulaştığını belirterek, Mayıs ayında yüzde 1,7 olan Euro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 2,1’e yükselttiğini açıkladı.

- Brezilya’da enflasyon son 8 aylık düşüşün ardından Ekim ayında yüzde 2,7’ye yükseldi ancak Merkez Bankası’nın hedefinin altında kaldı. Yine de Merkez Bankasının faizleri 50 puan düşürmesi bekleniyor.

- Japonya’da makine siparişlerinin Eylül ayında beklenti seviyesi olan yüzde 1,8 gerilemenin üstünde gelerek yüzde 8,1 geriledi. Bu gelişmeye rağmen üçüncü çeyrekte yatırım harcamalarının artması bekleniyor.