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ALSİAD ekonomiyi değerlendirdi

Tüketici Güven Ön Endeksi, geleceğe ilişkin beklentiler ve vergilerin arttırılmasının etkisiyle 14,9 oranında azalarak 64,7’ye geriledi

ALSİAD ekonomiyi değerlendirdi

Tüketici Güven Ön Endeksi, geleceğe ilişkin beklentiler ve vergilerin arttırılmasının etkisiyle 14,9 oranında azalarak 64,7’ye geriledi

24 Ekim 2017 Salı 23:11
ALSİAD ekonomiyi değerlendirdi
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ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD), Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu'nu yayınladı. Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin verilerin paylaşıldığı raporda şu ifadeler kullanıldı:
TÜRKİYE EKONOMİSİ 
- TÜİK verilerine göre Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 67,3 değerine geriledi. Endeks son 3 aydır gerileme eğiliminde. Genel ekonomik durum, hanenin maddi durumu ve mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı alma uygunluğu beklentilerindeki gerileme bu durumda etkili oldu. 
- Bloomberg HT tarafından hazırlanan Tüketici Güven Ön Endeksi de yüzde 14,9 oranında azalarak 64,7 değerini aldı. Endeksin gerilemesinde geleceğe ilişkin beklentiler ve vergilerin artırılmasının etkili olduğu belirtildi. 
- Bu hafta Perşembe günü (26 Ekim) düzenlenecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, piyasaların beklentisi faizlerin değişmeyeceği yönünde. Geçen hafta açıklanan Beklenti Anketi’nde de önceki aya göre faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği öngörülüyordu. 
- BDDK verilerine göre 13 Ekim itibariyle bankacılık sektörü toplam kredileri yıllık bazda yüzde 23,9 aratarak 1,959 milyar TL’ye ulaştı. Takipteki kredilerin toplam krediler içerisindeki payı ise yüzde 3,2 oldu. Aynı dönemde bankacılık sektörü toplam mevduatları yüzde 21,2 artarak 1,677 milyar TL oldu. 
DÜNYA EKONOMİSİ 
- FED Başkanı Janet Yellen, son iki yıldır para politikasının kademeli olarak normalleştirme sürecinin ilerleme kaydettiğini ve sıkılaştırma sürecinin iyi gittiğini belirtti. ABD Başkanı Trump ise, Janet Yellen’ın yanı sıra FED başkanlığı için iki aday daha olduğunu açıkladı. Janet Yellen’ın başkanlığı 3 Şubat 2018’de sona erecek. 
- Bu hafta açıklanacak olan ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme oranının yüzde 2,5 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,1 oranında büyümüştü. 
- Avrupa Merkez Bankası bu hafta para politikası toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda bu yılın sonunda sona erecek aylık 60 milyar Euroluk varlık alımlarının 2018’de 30 milyar Euro olarak devam edeceği kararı verilmesi öngörülüyor. 
- Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6,8 oranında büyüdüğü açıklandı. Çin Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 7 büyüme hedefi için iyi gelen sonuca rağmen, ekonomistler bu durumun 2016 yılındaki parasal ve mali teşviklerin gecikmeli etkisinden kaynaklandığı konusunda uyarıda bulundu. 
- Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s geçen hafta yaptığı açıklamada, Japonya’nın bu yıl yüzde 1,5; gelecek sene ise yüzde 1,1 büyümesini beklediklerini açıkladı. Japonya ekonomisinin dış talepteki güçlü artış ve olimpiyatların etkisiyle daha güçleneceğinin altı çizildi. 

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Anahtar Kelimeler:
ALSİADTüketici Güven Ön EndeksiEKONOMİ
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