ALSİAD ekonomiyi değerlendirdi

ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Haftalık Ekonomi Notu’nu yayınladı. Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin notların yer aldığı raporda şu verilere yer verildi: "TÜİK verilerine göre Temmuz ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 11,2’ye yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 13,4’e çıktı. Temmuz ayında tarımda yeni yaratılan istihdam son 10 ayın en hızlı artışı oldu. İnşaat sektöründe de yeni yaratılan istihdam artarken, sanayi ve hizmet sektöründe ise azaldı. Cari açık Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 171 milyon Dolar azalarak 1,24 milyar Dolar olurken, 12 aylık cari açık ise geçen yılın aynı ayına göre 6,7 milyar Dolar artarak 36,9 milyar Dolar'a yükseldi. TCMB verilerine göre, 12 aylık dış ticaret açığı 6,3 milyar Dolar artarak 47,2 milyar Dolar'a çıktı. Maliye Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla 10,5 milyar TL gerileyerek 6,4 milyar TL olurken, Ocak-Eylül dönemi bütçe açığı ise 31,6 milyar TL’ye yükseldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal basın açıklamasında, 9 aylık bütçe açığının Orta Vadeli Program’da 61,7 milyar TL olarak revize edilen yılsonu bütçe açığı hedefinin yarısı olduğunu, yılsonuna kadar bütçe gelir performansında artış beklediklerini belirtti. Özel sektörün yurtdışına olan kredi borcu Ağustos ayında 2016 yılsonuna göre, uzun vadeli olarak 13,3 milyar Dolar artarak 216 milyar Dolar'a, kısa vadeli olarak 3,2 milyar Dolar artarak 17,5 milyar Dolar'a çıktı. Reel sektörün yılsonuna göre toplam kredi borcu 6,6 milyar Dolar artarak 124,3 milyar Dolar'a, finansal kurumların toplam kredi borcu ise 9,8 milyar Dolar artarak 109,3 milyar Dolar'a yükseldi. TCMB Ekim Ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre, yıllık enflasyon beklentisi yüzde 9,72’den yüzde 9,89’a yükselirken, ay sonu Dolar kuru beklentisi 3,4629 TL’den 3,6522 TL’ye çıktı. 12 aylık cari açık beklentisi ise 36,9 milyar Dolar'dan 38 milyar Dolara yükseldi. IMF geçen hafta yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye’nin 2017 büyüme beklentisini yüzde 2,5’ten yüzde 5,1’e yükseltirken, 2018 büyümesini yüzde 3,5 olarak tahmin etti.

DÜNYA EKONOMİSİ

Fed Başkanı Janet Yellen, enflasyonda ılımlı bir artış ve istihdamın gelecek aylarda toparlanmasını beklediğini belirterek kademeli faiz artırımlarının sürmesini öngördüğünü ifade etti. IMF, yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel büyümenin tahminlerini 0,1 puan artırarak 2017 için yüzde 3,6 ve 2018 için yüzde 3,7 olarak yukarı yönlü revize etti. Ancak orta vadeli risklerin halen aşağı yönlü olduğunu belirtti. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık olarak yüzde 3,8 düzeyinde artarak yüzde 2,6 beklenti düzeyinin üstünde gerçekleşti. Bu durum ekonomik büyüme beklentilerinin artmasına yol açtı. Çin Merkez Bankası, ülkenin 2017 yılı ikinci yarısında yüzde 7 büyüme hızına ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Banka yılın ikinci yarısında hane halkı tüketim harcamalarında ivmelenme öngörüyor.

