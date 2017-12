ALSİAD 2017'yi değerlendirdi

DÜZENLENEN geceye Alanya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ALSİAD) üyelerinin yanısıra Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de katıldı. Toplantıda konuşan ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tabaklar, "2016 ve 2017 sezonlarında Alanya’nın yaşadığı sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Ülkemizin içeride ve dışarıdaki bir takım güçler tarafından gelişiminin sekteye uğratılması, Türkiye üzerinde uygulanmaya çalışılan hain planlar bitmek bilmiyor. Her gün yeni bir sorunla uyanıyoruz. Bu da öncelikle psikolojik durumumuzu ve iş hayatımızı etkiliyor. Alanya’da turizme dayalı stresli iş hayatı, son iki senedir toplumun her kesimiyle hissedildi ve hala hissedilmeye de devam ediyor. Uzun süreli bu sarsıntının, bir anda bitmesi de mümkün gözükmüyor. Yurt içinde birçok olumsuzluklar düşürülmüşken, amaçlarına ulaşamayan güçler ekonomik baskıyı arttırma yolunu seçti ve şu anda döviz kurlarında yaşanan hızlı değişkenlik, yine iş hayatımızı ve yaşantımızı etkiler durumda" dedi.

'KUDÜS SON NOKTA OLDU'

Yurt dışında özellikle Suriye'deki yaşanan gelişmelerin ve son olarak Kudüs olayının gelinen son nokta olduğunu dile getiren Tabaklar, "Kudüs olayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını geri çekmesi talebini oylayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Türkiye’nin öncülüğünde hazırlanan tasarının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesindeki başarının mimari Alanyalı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu yürekten kutluyor ve tebrik ediyoruz" diye konuştu.

'2017'DE TURİST PROFİLİ VASATTI'

2017 yaz sezonunun turizm açısından dolulukların yaşandığı, otellerin boş kalmadığı, ancak gelir düzeyi açısından gelen turist profili göz önüne alındığında vasat bir sezonun geride bırakıldığına dikkat çeken Tabaklar, konuşmasına şöyle devam etti: "Turizm hizmet sektörünün gelirlerini arttıramadığı, ancak döngüsünü sağlayabildiği bir sezon geçirdik. Alanya esnafı açısından durum daha vahim oldu. Otelleri dolduran ağırlıklı Rus ve baltık ülkeleri, kuzey Avrupa ülke vatandaşları nispeten gelir düzeyi daha düşük, alışveriş konusunda imkanları kısıtlı turistin esnafın yüzünü güldürdüğü söylenemez. Küçük esnaf diğer sektörlere göre daha çok etkilendi. Alanya’da yaşayarak öğrendiğimiz, şimdiye kadar çok dikkatimizi çekmeyen, ağırlıklı turizm hizmet sektörüne bağlı sektörlerin, krizden dolayı bölgemizi, özellikle Alanya’yı çok etkilediğini gördük. Gerçek olan ekonomide yumurtaların hep aynı sepete konulmaması gerektiğini bir kez daha teyit ettik. Antalya da bir turizm kenti olmasına rağmen bizim kadar etkilenmedi. Sebebi Antalya’da turizm sektörü dışında tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinin olması. Diğer sektörler turizmi ayakta tuttular. Bu bağlamda 2017 yılında birçok arkadaşımız ve turizmle ilgili kişiler tarım sektörüne yelken açtılar."

'GÜZELBAĞ PROJELENDİRİLMELİ'

Ayrıca Tabaklar, turizm destekli sanayi sektörünün canlandırılması gerektiğini, Güzelbağ Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne ait yaklaşık 200 dönümlük tahsisi yapılan yerin büyütülmesi, projelendirilerek o bölgede sektörel birlikteliğin sağlanarak, şehir içinde kalmış ruhsatsız işletmeleri de burada istihdam etmek ve sanayi sektörünü canlandırmak gerektiğinin altını çizdi.

'HD SİSTEMİ SINIRLANMALI'

Esnafın turizmden daha çok gelir elde edebilmesi için her şey dahil tatil sistemine bir sınırlandırma getirilmesi gerektiğini savunan Başkan Tabaklar, "Alanya merkezinin bölgeye gelen tüm ziyaretçiler tarafından görülmesini sağlamak amacıyla, öncelikle geç saatlere kadar çalışan sistemsel bir ulaşım stratejimizin oluşması ve Alanya merkezde yapılacak aktivite ve görsellerle cazip görülmesi gereken, bir şehir havasının oluşturulması önem arz etmektedir" diye konuştu.

'2018'DEN UMUTLUYUZ'

"2018 turizm sezonunda özellikle Almanya, İskandinav ülkeleri ve Avrupa ülke vatandaşlarının Alanya’yı daha çok tercih edecekleri yönündeki rezervasyon belirtilerinin olduğunun duyumunu alıyoruz" diyen Tabaklar "Extreme bir gelişme olmazsa yeni sezonun iyi geçeceğini umuyoruz" dedi.

İŞTE YENİ ALSİAD ÜYELERİ

Düzenlenen organizasyonda hem 2017 turizm sezonunun değerlendirmesi yapıldı, hem de ALSİAD'a yeni kayıt olan iş insanlarına beratları verildi.

Derneğe Alanya'dan 16 kişi daha üye oldu. ALSİAD'ın yeni üyeleri şöyle: Selma Yelken, Burcu Haboğlu Baba, Melike Pala, Meryem Tabaklar, Ummani Savaş, Ayşe Gülperi Toprak, Veli Tolga Olcan, Akif Fakıoğlu, Osman Atilla Kılıçay, Feyzullah Yorulmaz, Nevzat Tuncer, Haluk Doğan, Uğur Haşimoğlu, Cengiz Topçu, Emrah Cezirioğlu ve Ali Kamburoğlu.