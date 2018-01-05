ALSEV açılış yaptı

ÇEVREYOLU üzeri, Salı Pazarı ilerisinde hizmete giren yeni dernek binasının açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül, oda başkanları, odaların başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alanya için el ele verilmesi gerektiğinin vurgulandığı açılışın sunumunu ise Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum gerçekleştirdi. Dualar eşliğinde kurdelenin kesildiği açılışta dernek başkanı İsmail Keleş, tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederek, yeni dernek binasını gezdirdi. Açılış kurdelesini ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, ALSEV Başkanı İsmail Keleş ve diğer dernek başkanları keserek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundular.