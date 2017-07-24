Almanya, Rusya'ya yeni yaptırımlar istiyor

AB, 2014'deki ilhaktan bu yana şirketlerin Kırım'la iş yapmalarını yasaklamıştı. Siemens, güney Rusya'da bir proje için teslim ettiği dört türbinin yasadışı olarak Kırım'a taşınmış olduğuna dair kanıtları olduğunu açıklamıştı.Brüksel'de kıdemli bir diplomatik kaynak, Rus enerji bakanlığı yetkililerini ve türbinleri güney Rusya'ya nakleden Rus şirketinin yaptırım listesine dahil edilebileceğini ifade etti.Bir diğer kaynak, 28 AB ülkesinin temsilcilerinin konuyu Çarşamba günü Brüksel'de ele alacaklarını belirtti. AB'nin yaptırımları uygulayabilmek için oy birliği ile karar alması gerekiyor.