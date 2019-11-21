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Almanlar Alanya’dan vazgeçmedi

Türkiye'de bu yılın 10 aylık döneminde yabancılara konut satışı yüzde 23,4 artışla 36 bin 197'ye yükseldi. Yabancıya en çok satış yapılan illerden Antalya'da Almanların Alanya'yı, Rusların Kemer'i, İngilizlerin Kaş-Kalkan bölgesini tercih ettiği bildirildi

EKONOMİ 21.11.2019, 20:47
Almanlar Alanya’dan vazgeçmedi
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ANTALYA'DA yabancılara dönük konut projeleri üreten Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Dr. Selman Özgün, yabancılara konut satışında bu yıl İstanbul ve Antalya'da rekor rakamlara ulaşıldığını açıkladı. 10 aylık dönemde yabancılara 36 bin 197 konut satıldığını belirten Selman Özgün, “Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 431 konut satılmıştı. Yüzde 23,4'lük artış gerçekleşti" dedi. Yabancıların tercih ettiği illerin ilk sırasında İstanbul'un geldiğini belirten Selman Özgün, “İstanbul'da 10 ayda yabancılara yüzde 62 artışla 16 bin 322 konut satıldı. İstanbul'u yüzde 12 artış ve 7 bin 169 konutla Antalya takip etti. En çok satış yapılan diğer iller Ankara, Bursa, Yalova olarak sıralandı" dedi. Ekim ayında ise Türkiye toplamında yabancılara konut satışında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32'ye yakın düşüş olduğunu aktaran Özgün, “Geçen yıl 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesiyle ilgili yasa eylül ayı sonunda Meclis'ten geçmişti. O dönem satışlara ciddi etkisi görüldü. Ekim ayında düşüş olsa da genel anlamda bir artış söz konusu" diye konuştu.
SATIŞLAR NEDEN ARTTI?
Yabancıların Türkiye'deki konut satın alımındaki artışın nedenlerini de anlatan Özgün, 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı tanınmasının ciddi etkisi olduğunu söyledi. Ayrıca döviz kurlarındaki değişimlerin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Özgün, "Tabi en önemlisi ülkemizin, Antalya'mızın güzelliğini gören insanlar, tekrar gelmek ve burada yaşamak istiyor. Bu da yayılmaya başladı ve artık daha bilinçli yatırımcılar geliyor" dedi.
KİM, HANGİ BÖLGEYİ SEVİYOR?
Firma olarak özellikle yabancılara yönelik konut projeleri ürettiklerini belirten Selman Özgün, Antalya'da konut satın alan yabancıların bölgelere göre tercihlerini ise şöyle sıraladı: "Alanya bölgesini en çok Almanlar tercih ediyor. Side-Manavgat bölgesi ise Avrupa ülkeleri ve Ruslardan talep görüyor. Kaş-Kalkan bölgesi İngilizler, Kemer Ruslar, Antalya merkezde Lara ve Konyaaltı, özellikle Kepez, Döşemealtı ve Aksu bölgelerindeki lüks ve site şeklindeki yapılar Avrupa ülkeleri, Irak, İran, Orta Doğu ülkeleri ve Rusların ilgisini çekiyor. Ayrıca Antalya genelinde yurt dışında yaşayan Türkler de önemli ölçüde konut ediniyor."
‘ANTALYA 10 BİNİ GEÇER’
Bu yıl sonunda iki aylık dönemle beraber Antalya'da 10 bin konut satışı rakamına ulaşılmasını bekledikleri belirten Özgün, "Geçen aylardaki rakamlara baktığımızda ortalamalar bunu gösteriyor. Tabi bu bir rekor, giderek de artacaktır. Çünkü faiz oranlarının düşmesi ve iç piyasadaki canlılık ve olumlu görüntü, dış piyasayı da tetikliyor. Onlar da iç piyasadaki hareketliliği takip ediyor ve giderek daha güzel hale geleceğini umut ediyoruz" diye konuştu. 

#türkiye #Alman #Alanya #Rusların Kemeri #İngilizler #turizm
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