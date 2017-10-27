'Alman turist pişman'

AYNI zamanda Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkan Yardımcısı olan Peter Bohlen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti. Ankara Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı, Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkan Yardımcısı Peter Bohlen'e ziyaretinde Almanya Federal Cumhuriyeti Konsolosu Martin Vetter ile Antalya Business Network Başkanı Helena A. Schönbaum eşlik etti. Alman heyeti, ATSO yönetim kurulu üyesi Osman Avşaroğlu ve ATSO meclis üyesi Hasan Taş konuk etti. Alman heyete ATSO'nun faaliyetlerinin yanı sıra, Antalya ekonomisi ve sektörel konularda bilgiler veren Osman Avşaroğlu, ATSO'nun 135 yıllık tarihi ile Türkiye'nin en köklü ticaret ve sanayi odalarından olduğunu, 40 bine yakın üyesi bulunduğunu söyledi.

Antalya ekonomisinin lokomotif sektörlerinin turizm ve tarım olduğunu vurgulayan Avşaroğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde mermer, gıda, yapı malzemeleri ve içecek sektörlerinin ön plana çıktığını, Antalya Serbest Bölgesi'nin ise lüks yat ve tekne üretimi ile markalaştığını kaydetti.

TURİZM POTANSİYELİ

Antalya'nın 550 bin civarında turizm yatak kapasitesi, 350'nin üzerinde 5 yıldızlı otel ile Türkiye'nin turizmde amiral gemisi olduğunu belirten Avşaroğlu, Antalya'da turizminin tek noktadan tanıtımının yapılması amacıyla, ATSO'nun öncülüğünde 2011 yılında Antalya Tanıtım A.Ş.'nin kurulduğunu vurguladı.

ANTALYA'DA TARIM

Antalya'nın kesme çiçek ve örtü altı tarımsal üretimde Türkiye'de lider konumunda olduğunun altını çizen Osman Avşaroğlu, Türkiye'deki cam seraların yüzde 83'ü ve plastik seraların yüzde 52'si Antalya'da bulunduğunu, Türkiye kesme çiçek ihracatının yüzde 90'ının Antalya'dan yapıldığını, örtüaltı domates üretiminde, patlıcan üretiminde, biberde, mantarda yüzde 50'nin üzerinde paya sahip olduğunu kaydetti.

ATSO'YA ÜYE 461 ALMAN FİRMA VAR

ATSO'ya kayıtlı 3 bin 155 yabancı sermayeli firma arasında 461 Alman sermayeli firma bulunduğunu belirten Osman Avşaroğlu şunları kaydetti:

"Antalya'nın 2016 yılında toplam 1,186 milyar dolarlık ihracatında Almanya'ya olan ihracatı 113,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Antalya'nın 2016 yılında toplam 1,66 milyar dolarlık ithalatında ise Almanya'dan ithalatı 106,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Antalya'yı 2015 yılında yaklaşık 11 milyon, 2016 yılında ise 6,2 milyon yabancı turist ziyaret etmiş olup, 2015 yılında 3 milyon Alman, 2016 yılında ise 1,9 milyon Alman turist gelmiştir. Alman turist sayısının önümüzdeki dönemde yeniden eski seviyesine gelmesini, hatta çok daha iyi noktalara gelmesini ümit ediyorum."

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

ATSO meclis üyesi Hasan Taş da, hayvancılık sektörüyle ilgili bilgiler verdi. Türkiye'de hayvancılık sektörünün henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Hasan Taş, Almanya'nın bu konuda iyi bir rol model olduğunu söyledi. Taş, iki ülke arasında karşılıklı hayvancılık çalışma grubu kurulması önerisinde bulundu.

Konuk heyet adına konuşan Peter Bohlen de Almanya ve Türkiye'nin tarım ve hayvancılık konusunda güçlü ve zayıf yönlerinin bulunduğunu belirterek, bilgi paylaşımı yapılması konusunda her türlü işbirliğine hazır oldukların ifade etti. Peter Bohlen "Antalya'da turizm profesyonelleriyle yaptığım görüşmelerden anladığım, önümüzdeki yıl rezervasyonların arttığı yönünde. Alman tatilciler gittikleri diğer ülkelerde Antalya'daki kaliteyi bulamıyorlar" dedi. Antalya Business Network Başkanı Helena A. Schönbaum ise, Antalya'da 4-5 Aralık'ta 'Ekonomi Günü' düzenleyecekleri bilgisini verdi. ATSO yönetim kurulu üyesi Osman Avşaroğlu, ziyaretin anısına Peter Bohlen'e Zeytinpark hediye seti ve Antalya tanıtım kitapları hediye etti.