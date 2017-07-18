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Alman devi 3 milyon otomobili geri çağırdı

Volkswagen'in ardından bir başka Alman otomobil devi olan Mercedes'in de emisyon değerleriyle oynadığı iddiaları geçtiğimiz hafta gündeme gelmiş ve Stuttgart mahkemesinin soruşturma başlattığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerden sonra Mercedes'den bugün flaş bir karar geldi. Firma yaptığı açıklamada 3 milyon dizel aracını geri çağırdığını açıkladı

Alman devi 3 milyon otomobili geri çağırdı

Volkswagen'in ardından bir başka Alman otomobil devi olan Mercedes'in de emisyon değerleriyle oynadığı iddiaları geçtiğimiz hafta gündeme gelmiş ve Stuttgart mahkemesinin soruşturma başlattığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerden sonra Mercedes'den bugün flaş bir karar geldi. Firma yaptığı açıklamada 3 milyon dizel aracını geri çağırdığını açıkladı

18 Temmuz 2017 Salı 20:04
Alman devi 3 milyon otomobili geri çağırdı
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ALMANYA merkezli Mercedes Benz firması geçtiğimiz günlerde diğer rakipleri gibi emisyon değerleriyle oynadığı iddialarının herdefinde yer almıştı.

Bugün şirketten yapılan açıklamada Avrupa'daki 3 milyon dizel aracın geri çağrıldığı açıklandı. Şirket geri çağırma gerekçesi olarak dizel araçlarda yapacakları emisyon geliştirme operasyonunu gösterdi.

Daimler CEO'su Dieter Zetsche ise yaptığı açıklamada "Dizel motorlar hakkındaki tartışmaların belirsizlik yarattığını" söyledi ve yapılacak operasyonla dizel motorlara olan güveni güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şirket operasyonda müşterilerinin bir ödeme yapmayacağını belirtirken uzmanlar şirketin kasasından tahmini olarak 220 milyon Euro çıkacağını belirtiyor. 

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Son Güncelleme: 18.07.2017 20:07
Anahtar Kelimeler:
VolkswagenAlman OtomobilMercedes
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