Alman devi 3 milyon otomobili geri çağırdı

ALMANYA merkezli Mercedes Benz firması geçtiğimiz günlerde diğer rakipleri gibi emisyon değerleriyle oynadığı iddialarının herdefinde yer almıştı.
Bugün şirketten yapılan açıklamada Avrupa'daki 3 milyon dizel aracın geri çağrıldığı açıklandı. Şirket geri çağırma gerekçesi olarak dizel araçlarda yapacakları emisyon geliştirme operasyonunu gösterdi.
Daimler CEO'su Dieter Zetsche ise yaptığı açıklamada "Dizel motorlar hakkındaki tartışmaların belirsizlik yarattığını" söyledi ve yapılacak operasyonla dizel motorlara olan güveni güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Şirket operasyonda müşterilerinin bir ödeme yapmayacağını belirtirken uzmanlar şirketin kasasından tahmini olarak 220 milyon Euro çıkacağını belirtiyor.
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