ALKÜ’de fuar heyecanı

ALKÜ dev bir organizasyona hazırlanıyor. “Okuyan Bir Toplum, Okuyan Bir Üniversite. Sen De Oku!” sloganıyla startı verilen ALKÜ 1. Kitap Fuarı kapsamında yerel ve ulusal alanda tanınmış yazarlar Alanya’ya geliyor.

Alanya’da ilk olma özelliği taşıyan ALKÜ 1. Kitap Fuarı, 22-25 Ekim 2017 tarihleri arasında Alanya Kültür Merkezi ve ALKÜ Kestel Yerleşkesi’nde düzenlenecek. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler, konferans ve imza günleri ile devam edecek. ALKÜ 1. Kitap Fuarı’nın açılışı ise 22 Ekim Pazar günü saat 11.00 olarak belirlendi. Konuyla ilgili olarak Alanya’da yaşayan tüm vatandaşları fuara davet eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Alanya’mızda ilk kez düzenlenen, değerli yazarlarımızın söyleşi ve imza günleri ile taçlanacak olan fuarımızda sevgili öğrencilerimizi ve halkımızı görmekten büyük onur duyarım” dedi.

‘ALANYA’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Alanya’da ALKÜ olarak bir ilki gerçekleştireceklerini ifade eden Rektör Pınarbaşı “Büyük ve geniş kapsamlı bir Kitap Fuarına hazırlanıyoruz. Artık hazırlıklarda sona geldik. Üniversite olarak büyük bir heyecan içindeyiz. Bu heyecanımıza öğrencilerimiz, personelimiz ve vatandaşlarımızın da ortak olmasını istiyoruz. Bunun için Pazar günü herkesi Alanya Kültür Merkezi’ne bekliyoruz. Fuarımızda, Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan, Talha Uğurluel, Yusuf Kaplan, Abdurrahman Dilipak, Mirza Tazegül, Sema Maraşlı, Nigün Ilgaz gibi 25 civarında yazar ve tarihçi bizlerle birlikte olacaklar. Ayrıca bize bu anlamlı fuarı gerçekleştirmemizde ciddi destekler veren Alanya Kaymakamlığımıza, Antalya Büyükşehir Alanya Koordinatörlüğüne, Alanya Belediyesine, ALTSO’ya, Eğitim Bir Sen’e ve Alanya İşler Akademi Kitabevi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

ALKÜ 1. KİTAP FUARI’NA KİMLER KATILIYOR?

Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan, Talha Uğurluel, Yusuf Kaplan, Abdurrahman Dilipak, Mirza Tazegül, Sema Maraşlı, Nigün Ilgaz, Toprak Işık, Aşkın Güngör, Prof. Dr. Tuğrul İnal, Hüsnan Şeker, Asuman Portakal, Kunter Kurt, Ebru Demirhan, Ali Haydar Aksal, Adil Akkoyunlu, Dursun Ali Taşçı, Sinan Yağmur, İbrahim İpbüker, Vedat Yazıcı, Muhsin Salman, Aslan Bayır, Engin Anak, Nil Banu Engindeniz ve Kudret Ayşe Yılmaz gibi yazarlar ALKÜ 1. Kitap Fuarı’na katılacak. Fuara 30 civarında yayınevi de katılarak kitap sergisi açacaklar. ALKÜ 1. Kitap Fuarı’nın detayları www.alanya.edu.tr adresinde yer alıyor.