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Alkollü içkiye ÖTV zammı

ÖTV artışı haberleri geçtiğimiz yıl sonundan itibaren otomotiv sektöründen başlayarak gelmeye başlamıştı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ÖTV listesine göre alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 7,1 oranında artırıldı

Alkollü içkiye ÖTV zammı

ÖTV artışı haberleri geçtiğimiz yıl sonundan itibaren otomotiv sektöründen başlayarak gelmeye başlamıştı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ÖTV listesine göre alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 7,1 oranında artırıldı

04 Ocak 2018 Perşembe 20:25
Alkollü içkiye ÖTV zammı
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BU orana göre asgari maktu vergisindeki artış rakıda 11.3 lira, birada 9 kuruş, cin ve votkanın ise 11.6 lira oldu.  Vergideki bu artışın alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak yansıması bekleniyor. Bu kapsamda 70'lik rakının fiyatının 4 ila 4.5 lira artacağı ön görülüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV ArtışıAlkollü IçkiOtomotiv
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