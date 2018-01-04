Alkollü içkiye ÖTV zammı

BU orana göre asgari maktu vergisindeki artış rakıda 11.3 lira, birada 9 kuruş, cin ve votkanın ise 11.6 lira oldu. Vergideki bu artışın alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak yansıması bekleniyor. Bu kapsamda 70'lik rakının fiyatının 4 ila 4.5 lira artacağı ön görülüyor.

