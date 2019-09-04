Alkol rekor kırdı: İşte aylık ve yıllık enflasyon oranları

AÇIKLANAN son verilere göre Ağustos ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın (2018) aynı ayına (Ağustos) göre yüzde 15,01 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 19,62 oranında arttı.

YILLIK ORAN YÜZDE 41,42

Aylık en yüksek artış yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütün grubu yıllık en fazla artışlarda da yine başı çekti. Grupta yıllık artış oranı yüzde 41,42 olarak açıklandı.

TARİHİ KAÇAK REKORU

Alanya ekonomisinin lokomotifi turizmde sektör temsilcileri alkole yapılan zamların ardından uyarmış ve zamların kaçağın önünü açabileceğine ilişkin tedirginliklerini aktarmışlardı. Korkulan olmuş ve emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak içki miktarı Alanya tarihinde bir rekora imza atmıştı. Yılın ilk 7 aylık kaçak bilançosu 20 ton olarak açıklanmıştı.