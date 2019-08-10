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‘Alışverişini küçük esnaftan yap’

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, vatandaşların bayram alışverişlerini küçük esnaftan yapmalarını istedi

EKONOMİ 09.08.2019, 17:34 09.08.2019, 17:44 Enes Subaşı
‘Alışverişini küçük esnaftan yap’
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YAZILI bir basın bildirisi yayınlayan Yenialp, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halkımızdan istirhamımız, bayram alışverişleri için AVM’leri değil, çarşı esnafını ve bölgelerindeki küçük esnafları tercih etmeleridir. Küçük esnaflar ve çarşı esnafı her türlü hayır kurumlarına yardım eden ve kazandıkları parayı yine bölgemizde harcayanlardır. AVM‘ler ve zincir marketlere harcadığımız paralar Alanya ekonomisine hiçbir katkı sağlamamaktadır. Alanya esnafından alışveriş yaparak hem Alanya’mızın hem küçük esnafımızın kalkınmasına yardımcı olabilirsiniz. Küçük esnaf, kötü bir turizm sezonu geçirmiştir. Bayramda elde edecekleri gelir, kötü geçen turizm sezonunun ardından biraz olsun küçük esnafı rahatlatacaktır. Sokak aralarının vazgeçilmez yüzü olan, kimi zaman anahtarımızı, kimi zaman çocuğumuzu emanet ettiğimiz, zaman zaman borç istediğimiz, ailemizin bir üyesi gibi olan küçük esnafımıza sahip çıkalım” dedi.

#Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı #Velittin Yenialp
Yorumlar (3)
Zeki avan 24 saat önce
Öncelikle devlet zorda olan borçlarını ödeyemeyen bankalarda kara listede olana yardımcı olmali ki büyük marketlerde herşey da hesaplı oldukdan halk ordan aliyor esnaf batıyor alanyada ve kiralar euro oldu sürece esnaf hadisten batmaktan kurtulamaz hepimiz dükan sahillerinle mahkemeniniz devlet ve dükan sahilleri anlayış göstermeli bir dükan sayılı mahkemede kaybetsin davayı bak nasıl inerler kiraları aynı zamanda esnafa banket az bir miktat toe yatırıyorlar geri kalmasına senet yaptırdıkları için esnaf bitiyor
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Nermin 7 saat önce
Serbest piyasa nereden ucuz buluyorsam oradan alıyorum.
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nuri görür 7 saat önce
Küçük esnaftan biz de almak isteriz ancak; ünlü marketlerde 25 liraya satılan yağ, küçük bakkallarda 35 lira!
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35°
açık
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