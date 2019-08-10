‘Alışverişini küçük esnaftan yap’
Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, vatandaşların bayram alışverişlerini küçük esnaftan yapmalarını istedi
YAZILI bir basın bildirisi yayınlayan Yenialp, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halkımızdan istirhamımız, bayram alışverişleri için AVM’leri değil, çarşı esnafını ve bölgelerindeki küçük esnafları tercih etmeleridir. Küçük esnaflar ve çarşı esnafı her türlü hayır kurumlarına yardım eden ve kazandıkları parayı yine bölgemizde harcayanlardır. AVM‘ler ve zincir marketlere harcadığımız paralar Alanya ekonomisine hiçbir katkı sağlamamaktadır. Alanya esnafından alışveriş yaparak hem Alanya’mızın hem küçük esnafımızın kalkınmasına yardımcı olabilirsiniz. Küçük esnaf, kötü bir turizm sezonu geçirmiştir. Bayramda elde edecekleri gelir, kötü geçen turizm sezonunun ardından biraz olsun küçük esnafı rahatlatacaktır. Sokak aralarının vazgeçilmez yüzü olan, kimi zaman anahtarımızı, kimi zaman çocuğumuzu emanet ettiğimiz, zaman zaman borç istediğimiz, ailemizin bir üyesi gibi olan küçük esnafımıza sahip çıkalım” dedi.
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