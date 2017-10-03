ALESO’dan aşureye davet

ALESO Başkanı Nuri Demir, "Muharrem ayının 10'uncu gününün Aşure Günü olması nedeniyle esnafımız ile birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirme düşüncesiyle geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz Aşure Günü'nün ilk etkinliğini 6 Ekim Cuma günü Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önünde cuma namazına müteakip gerçekleştireceğiz. Bütün değerli esnafımızı bu güzel etkinliğimizde yanımızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.