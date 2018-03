ALESO: Sicil Kanunu değişti

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan (ALESO) yayınlanan duyuruda 'Sanayi Sicil Kanunu'nda bazı değişikliklerin yapıldığı bildirildi. Odadan yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı kanunun 3-4-5-6 ve 27'nci maddelerinin sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi için 'Sanayi Sicil Kanunu'nda bazı değişikliklerin yapıldığı aktarıldı. Buna göre kanun maddelerinde yapılan değişiklikler şöyle: Madde 3. 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı 'Sanayi Sicili Kanunu'nun 1'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları şu şekilde değiştirildi: 'Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.'

ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEK

Madde 4. - 6948 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi şu şekilde değiştirildi: 'Madde 2: Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir. Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır. Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3. madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.'

İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK MADDE

6948 sayılı Kanun'un 10. maddesi ise şu şekilde değiştirildi: 'Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 9. maddeye göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için hükmedilen idari para cezası verilir.'

YÜRÜRLÜK ÖNCESİ VERMEYENE CEZA YOK

6948 sayılı kanuna da şu geçici madde eklendi: "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu kanunun 9'uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır. Bu kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz.'

TRT PAYI YİNE UNUTULMADI

Madde 27. 3093 sayılı TRT Kanunu'nun 4. maddesinin 2) (c) fıkrasına 'satış bedelinin' ibaresinden sonra gelmek üzere '(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)' ibaresi eklendi. Böylece kanunun bu maddesinin c fıkrası şu hali aldı: c) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na (TRT) intikal ettirirler."