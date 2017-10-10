ALESO öğle tatilini kaldırdı

ODADA artık öğle aralarında da üyelere hizmet verilecek. Konuyla ilgili oda binasında bir açıklama yapan ALESO Başkanı Nuri Demir, "ALESO olarak göreve geldiğimiz günden bu yana esnafımızı öğle saatlerinde bekletememek için 2 personelle hizmet veriyoruz. Bugünden sonra da hizmetlerinmiz devam edecek. Esnafın zamanı kıymetli. Uzun yoldan geliyorlar. Sadece şehir merkezinde değil, uzaklarda da esnafımız var" dedi.