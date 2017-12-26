ALESO Başkan Adayı Demir şehitleri unutmadı

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı ve Başkan Adayı Nuri Demir, Güzelbağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Şehit Necip Ali Şatıroğlu için düzenlenen mevlide katıldı. Demir ve ekibinin katıldığı mevlitte şehit Şatıroğlu için Kur’an’ı Kerim okundu. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diyen Demir, “Bu anlamlı etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim. Şehidimiz Necip Ali Şatıroğlu ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemiz bu şehitlerimiz sayesinde ayaktadır. Allah yapılan bu mevlidi şerifi ve dualarımızı kabul etsin. Bu programı düzenleyen derneğimizi ve emeği geçenleri kutluyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.