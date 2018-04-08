Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
İşte en az ve en...
Türkiye, genç YouTuber'ını arıyor! İşte yarışmanın detayları
Türkiye, genç YouTuber'ını arıyor! İşte...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Flaş Haber
ALKÜ’de istifa muamması
Kapat

Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Zeytinburnu'nda AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak "Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta" dedi

Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Zeytinburnu'nda AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak "Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta" dedi

08 Nisan 2018 Pazar 19:37
Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
banner404

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,  "Bugün Türkiye'de milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var.  Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı  safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var." dedi.
AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, bu  haftanın tarihi bir hafta olduğunu, Türkiye'nin, ilk nükleer üs santralinin  temelini attığını söyledi.
 
Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye'den bahsedildiğinde nükleer alanda da  olmak gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Türkiye'de bir nükleer güç varsa, bu bir  kişidir, Enerji Bakanı falan değil, Türkiye 50, 60,100 yıldır yapılamayanları,  başarılamayanları hayata geçirdiyse bunu bir kişiye borçluyuz; Recep Tayyip  Erdoğan. Eğer Cumhurbaşkanımızın cesareti, feraseti, dirayeti, çalışkanlığı  olmasaydı bu 15 senede yapılanların hiçbiri, birilerinin hayalini bile  kuramayacağı şeylerin hiçbirini, bu hükümet mümkünatı yok yapamaz." ifadelerini  kullandı.
  
"AK Parti'de siyaset, pazara kadar değil mezara kadar" diyen Albayrak,  şöyle konuştu:
 
"AK Parti'de siyaset yapmak hiçbir zaman başka bir siyasi parti gibi,  bu siyasi partinin pozisyonunu geriye taşımak noktasında olmamıştır. 15  Temmuz'dan sonra AK Parti'de siyaset yapmak, ülkenin bekasıyla, ülkenin  kurtuluşuyla, ülkenin büyük ve güçlü muasır medeniyet mücadelesiyle artık yek  vücut olmuştur. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanının, Başkomutanının talimatıyla bu  ülkenin bekası için gerekirse canını vermekten çekinmeyen bir siyasi parti  teşkilatı var. Bugün daha önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. Bugün Türkiye'de  milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bugün Türkiye'de,  birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili  kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkındayız değil mi? Burası çok  önemli, onun için benim sizden ricam; hizmet siyaseti, büyük güçlü Türkiye  siyaseti, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma siyasetini  anlatıyoruz, amenna. Lakin Zeytinburnu gibi başarılı bir belediyeciliğin olduğu  bir ilçemizde, 2019'a giderken, bizim bugün yaşanan Kurtuluş Savaşı  mücadelesinde, ihanet dili üzerinden ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütleriyle  aynı safta yer alan bu adamları halkımıza ifşa etmemiz lazım."
 
"TÜRKİYE ARTIK FİİLİ DEĞİL RESMİ BİR SAVAŞTA"
 
Bakan Albayrak, "Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta. Afrin'de  görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı  savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi? Savaştığımız bu örgütlerle  aynı safta, aynı söylemde, ülkeyi bölmeye çalışan bu partilerin dilini görüyoruz  öyle değil mi? Bunu anlatmamız lazım, bu ölüm, kalım mücadelesidir, bu, ülkenin  beka mücadelesidir. Bunu her yerde söylüyorum; 'AK Parti Türkiye'nin şah  damarıdır, ana omurgasıdır, 81 milyonu kucaklayan, 780 bin kilometrekareyi  kucaklayan tek partidir. Türkiye'de herkesi kucaklayan, başörtülüsünden başı  açığa, her inanç gurubundan herkesi kucaklayan tek partidir." değerlendirmesinde  bulundu.
 
"PKK'NIN, FETÖ'NÜN VE DEAŞ'IN ÜÇÜNÜN DE KABLOSU BİRBİRİNE BAĞLI"
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise 2019 Mart'ta yerel  seçimler, onun arkasından da genel seçimlerin olduğunu hatırlatarak, siyasetin  hem vefasının hem de vizyonunun ihmal edilmemesinin gerektiğini ifade etti.
 
Kaya, Zeytinburnu'da siyaset yapanların vefayı ihmal etmeyeceklerini  umduğunu belirterek, "Kendilerinden evvel bu partide görev yapanlara, mahalle  temsilcisinden belediye meclis üyesine, ilçe başkanından il yönetiminde bulunan  bütün kardeşlerimize vefasızlık yapmayacaklar ve onları hayırla anacaklardır.  İnanıyorum ki bu ülkenin, bu milletin değerlerine asla vefasızlık  yapmayacaklardır. İnanıyorum ki mimarisinden tarihine asla vefasızlık  yapmayacaklardır." dedi.
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise bütün mazlum  coğrafyaların ve İslam dünyasının AK Parti'yi "umut" olarak gördüğünü kaydetti.
 
Eker, Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ'yü alt ettiği gibi bundan sonra da  önüne çıkacak engelleri aşacağını belirterek, "PKK ile mücadele edildi, on  binlerce kardeşimiz şehit düştü. FETÖ terör örgütüne karşı etkin mücadele ve o  darbe teşebbüsü önlenmeye başladığı andan itibaren PKK'ya karşı mücadele de  etkinleşti. Bunun sebebi şudur, bu terör örgütlerinin, PKK'nın, FETÖ'nün ve  DEAŞ'ın üçünün de kablosu birbirine bağlı, üçü de aynı prizden elektrik alıyor"  ifadelerini kullandı.
 
Kongreye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK  Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram  Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Meclis Grup  Başkanvekili Mehmet Muş, milletvekilleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili  katıldı.
 
Kongrede Bahattin Ünver görevi Selami Delibalta'ya devretti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlbayrakAK Parti İl Kongresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğmeye basıldı! Türkiye'de petrol bulacaklar
Düğmeye basıldı! Türkiye'de petrol bulacaklar
Yerli otomobilde modellerin detayları belli oldu
Yerli otomobilde modellerin detayları belli oldu
Gençlere müjde! Torba yasadan çifte maaş çıktı
Gençlere müjde! Torba yasadan çifte maaş çıktı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim