Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün Türkiye'de milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var." dedi.

AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, bu haftanın tarihi bir hafta olduğunu, Türkiye'nin, ilk nükleer üs santralinin temelini attığını söyledi.



Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye'den bahsedildiğinde nükleer alanda da olmak gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Türkiye'de bir nükleer güç varsa, bu bir kişidir, Enerji Bakanı falan değil, Türkiye 50, 60,100 yıldır yapılamayanları, başarılamayanları hayata geçirdiyse bunu bir kişiye borçluyuz; Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Cumhurbaşkanımızın cesareti, feraseti, dirayeti, çalışkanlığı olmasaydı bu 15 senede yapılanların hiçbiri, birilerinin hayalini bile kuramayacağı şeylerin hiçbirini, bu hükümet mümkünatı yok yapamaz." ifadelerini kullandı.



"AK Parti'de siyaset, pazara kadar değil mezara kadar" diyen Albayrak, şöyle konuştu:



"AK Parti'de siyaset yapmak hiçbir zaman başka bir siyasi parti gibi, bu siyasi partinin pozisyonunu geriye taşımak noktasında olmamıştır. 15 Temmuz'dan sonra AK Parti'de siyaset yapmak, ülkenin bekasıyla, ülkenin kurtuluşuyla, ülkenin büyük ve güçlü muasır medeniyet mücadelesiyle artık yek vücut olmuştur. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanının, Başkomutanının talimatıyla bu ülkenin bekası için gerekirse canını vermekten çekinmeyen bir siyasi parti teşkilatı var. Bugün daha önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. Bugün Türkiye'de milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkındayız değil mi? Burası çok önemli, onun için benim sizden ricam; hizmet siyaseti, büyük güçlü Türkiye siyaseti, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma siyasetini anlatıyoruz, amenna. Lakin Zeytinburnu gibi başarılı bir belediyeciliğin olduğu bir ilçemizde, 2019'a giderken, bizim bugün yaşanan Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, ihanet dili üzerinden ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütleriyle aynı safta yer alan bu adamları halkımıza ifşa etmemiz lazım."



"TÜRKİYE ARTIK FİİLİ DEĞİL RESMİ BİR SAVAŞTA"



Bakan Albayrak, "Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta. Afrin'de görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi? Savaştığımız bu örgütlerle aynı safta, aynı söylemde, ülkeyi bölmeye çalışan bu partilerin dilini görüyoruz öyle değil mi? Bunu anlatmamız lazım, bu ölüm, kalım mücadelesidir, bu, ülkenin beka mücadelesidir. Bunu her yerde söylüyorum; 'AK Parti Türkiye'nin şah damarıdır, ana omurgasıdır, 81 milyonu kucaklayan, 780 bin kilometrekareyi kucaklayan tek partidir. Türkiye'de herkesi kucaklayan, başörtülüsünden başı açığa, her inanç gurubundan herkesi kucaklayan tek partidir." değerlendirmesinde bulundu.



"PKK'NIN, FETÖ'NÜN VE DEAŞ'IN ÜÇÜNÜN DE KABLOSU BİRBİRİNE BAĞLI"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise 2019 Mart'ta yerel seçimler, onun arkasından da genel seçimlerin olduğunu hatırlatarak, siyasetin hem vefasının hem de vizyonunun ihmal edilmemesinin gerektiğini ifade etti.



Kaya, Zeytinburnu'da siyaset yapanların vefayı ihmal etmeyeceklerini umduğunu belirterek, "Kendilerinden evvel bu partide görev yapanlara, mahalle temsilcisinden belediye meclis üyesine, ilçe başkanından il yönetiminde bulunan bütün kardeşlerimize vefasızlık yapmayacaklar ve onları hayırla anacaklardır. İnanıyorum ki bu ülkenin, bu milletin değerlerine asla vefasızlık yapmayacaklardır. İnanıyorum ki mimarisinden tarihine asla vefasızlık yapmayacaklardır." dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise bütün mazlum coğrafyaların ve İslam dünyasının AK Parti'yi "umut" olarak gördüğünü kaydetti.



Eker, Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ'yü alt ettiği gibi bundan sonra da önüne çıkacak engelleri aşacağını belirterek, "PKK ile mücadele edildi, on binlerce kardeşimiz şehit düştü. FETÖ terör örgütüne karşı etkin mücadele ve o darbe teşebbüsü önlenmeye başladığı andan itibaren PKK'ya karşı mücadele de etkinleşti. Bunun sebebi şudur, bu terör örgütlerinin, PKK'nın, FETÖ'nün ve DEAŞ'ın üçünün de kablosu birbirine bağlı, üçü de aynı prizden elektrik alıyor" ifadelerini kullandı.



Kongreye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Muş, milletvekilleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.



Kongrede Bahattin Ünver görevi Selami Delibalta'ya devretti.