Albayrak'tan Türkiye ekonomisinin yüzde 0,9 büyümesine ilk yorum

HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yüzde 0,9'luk büyüme rakamlarını değerlendirirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı. Bakan Albayrak, Türkiye'nin büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz.

"ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI SEKTÖRLERİ GÜÇLENDİREMEYE ODAKLANACAĞIZ"

4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız."