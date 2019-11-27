Albayrak'tan KYK borçlarıyla ilgili önemli açıklama

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

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