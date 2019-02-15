Albayrak'tan kur fırsatçılarına sert sözler: Siz daha çok beklersiniz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 'Adım Adım Ekonomi' programında açıklamalarda bulundu. Albayrak, Geçmişi iyi bilerek dünden gerekli dersleri alarak Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Albayrak, kur fırsatçılarına da seslenerek, "Fırsatçılar '6'dan dolarlar aldık 5'lere düştü ne yapacağız?' diyorlar. Siz aldığınız dolarları tutmaya devam edin. Siz daha çok beklersiniz." dedi.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

KURDA YÜZDE 30'A YAKIN İYİLEŞME YAŞANDI

"Geçmişi iyi bilerek, dünden gerekli dersleri alarak, bugünü doğru okuyarak Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. Son 6 ayda Türkiye, zor bir dönemden geçti. Finansal saldırılar karşısında ciddi sınav veren Türkiye ekonomisi, 2018 Ağustos ayında yaşadığı süreci de atlatarak dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Ağustos'tan bu yana kurda yüzde 30'a yakın iyileşme yaşandı.

TÜRKİYE EN YÜKSEK PERFORMANSI GÖSTEREN ÜLKE OLDU

Ocak'tan itibaren 12 aylık cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Cari açıktan, cari fazlaya geçiş sürecinde Türkiye hızlı bir şekilde yol alıyor. Toparlanma hızlı şekilde sürüyor. Türkiye dünyada en yüksek kur performansı gösteren ülke oldu. Risk primlerinde 300'ün altını gördük. Devlet tahvil faizleri yüzde 10'a yakın düşüş gösterdi.

FAİZLERİN DAHA DA DÜŞMESİ LAZIM

İş dünyası için faizlerin daha da düşmesi lazım. Daha yeni başladık faizlerde düşüş devam edecek. Özel bankalarımız kredi vermek için likidite sürecini başlattı. Son 2 günde kullandırılan kredi rakamı neredeyse ocak ayına denk gelecek şekilde. Faizler düşüyor. Maliyetler düşüyor. Türkiye batar diyenlerin gemiden düşüp boğulduğu bir sürece giriyoruz. Türkiye ekonomisi çok güçlü. Birileri üzülecek ama biz sağımıza solumuza bakmadan emin adımlarla ilerliyoruz.

YAPISAL REFORMLARI BU YIL HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Esnafımıza, KOBİ'lerimize yönelik kredi imkanlarının kolaylaştırılması ve vergi muafiyeti gibi birçok destek açıkladık. Türkiye için 2019, 2018'den çok önemli tecrübe ve derslerin çıkarıldığı ve tedbirlerin alındığı bir yol olacak. Küresel ekonomik rekabette Türkiye bir adım öne çıkacak. Türkiye ekonomisi altyapısını daha da güçlendirmeye, hedefleri için tüm eksikliklerini kapatmaya devam ediyor. Yapısal reformları bu yıl hayata geçireceğiz.

EKONOMİDE RAHATLAMA NİSAN'DAN SONRA HIZ KAZANACAK

Ekonomide rahatlama Nisan'dan sonra hız kazanacak. Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin. Artık dengeli, kökleyerek durmak da yok, son sürat hız limitini aşmak da yok. Hep dengeli, reel olarak artık üretime, dengeye dayalı, kaliteli, üzerine koyarak, kırılganlıklara izin vermeyen ekonomi stratejisiyle yol alacağız."