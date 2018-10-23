Albayrak: Reel sektöre 32,8 milyar TL destek sağlayacağız

2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlandı. Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısını komisyonu sunmaya başladı.

BÜTÇE AÇIĞININ 80,6 MİLYAR LİRA OLMASI ÖN GÖRÜLMÜŞTÜR

Gelir ve giderler hakkında konuşan Albayrak,"2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843,7 milyar lira, bütçe açığının 80,6 milyar lira olması öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.

BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANININ 1,9 OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ

Bakan Albayrak, "Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821,8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4,3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6,2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1,9 olmasını öngörüyoruz." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

REEL SEKTÖRE 32,8 MİLYAR TL DESTEK SAĞLAYACAĞIZ

- YEP'e göre sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme süreci doğru şekilde yönetilecek. Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek.

- Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yarattı. Bütçede gelir tarafından tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik. Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz. Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir.

- Reel sektör için 2019 bütçesinden 32,8 milyar TL destek sağlayacağız. Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz.

- Küresel ekonominin 2018'de 2017 ile paralellik arz ederek 3,7 büyümesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının devam edeceği görülmektedir.

- Küresel finansal koşullardaki dalgalanmaların etkisiyle makroekonomik istikrar zarar görmüştür. Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesini bekliyoruz.

2018 YILINDA İŞSİZLİK 11,3 OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR

- Sermaye giderlerinde ortalama yüzde 20'lik düşüş dengelenmeye büyük katkı sağlayacak.

- Enflasyon tahmini yeni ekonomi programındaki gibi yüzde 20,8 işsizlik ise 2018 yılında 11,3 olarak öngörülüyor.

- Eğitime ayrılan kaynak 161 milyar TL, sağlığa ayrılan kaynak 157 milyar TL. Emeklilere 2019'da 185,1 milyar TL ödenecek.

- İmar barışından 6 milyar gelir bekleniyor. Bedelli askerlikten 9 milyar TL gelir bekleniyor.

- Bütçenin temel özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır. Personel alımı geçmiş yılların altında olacak.

- 2018'de vergi dışı gelirleri 21,7 milyar TL fazla verecek. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 olacak.

BES'TE BİRİKEN FON TUTARI 86,9 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

- 2019'da sosyal harcamalar 62,1 milyar TL ayrılacak. 2019'da tarımsal desteklere 26,5 milyar TL ayrılacak.

-BES'te biriken fon tutarı 86,9 milyar TL'ye ulaştı. BES'te otomotik katılımcı sayısı 5 milyon kişiye ulaştı.

- 2019 yılı sonunda BES'e bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 19,4 milyar liraya ulaşmış olacak.

- Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenecek, orta ve uzun vadede yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesap üzerinden yönetilecektir.