Albayrak müjdeyi verdi! Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. Bakan Albayrak enflasyon tarafında düşüş yaşandığını ve tarihi bir neticenin ortaya konduğunu söyledi. Bakan Albayrak dar gelirlilerin konut sahibi olacağı altyapının hazırlandığını söyledi.