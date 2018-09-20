Albayrak'ın açıklaması öncesi düşüşünü sürdürdü! İşte dolarda son durum

DOLAR fiyatları 6,25 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 7,32 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı olan Orta Vadeli Program'ı takip edecek.

DOLAR DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik beklentiler ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havanın da etkisiyle dün yönünü aşağı çeviren dolar kuru, güne 6,26 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6,23 TL'yi, en yüksek 6,28 TL'yi görürken; saat 09.42 itibarıyla 6,25 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise şu dakikalarda 7,32 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0,03 düşüşle 94,09 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1,16 seviyelerinde.

GÖZLER OVP'DE

Saat 11.00 itibariyle açıklanması beklenen OVP'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sert faiz artışı ardından mevcut para politikası ile ne derece uyumlu ve etkili bir maliye politikasının açıklanacağı izleniyor. OVP'de piyasa beklentilerini karşılayan bir program açıklanması halinde TL'ye destek olması bekleniyor.