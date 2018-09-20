Albayrak, 76 milyar liralık tasarrufun nasıl sağlanacağını açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında yaptığı konuşmada "Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisini kurduk. Bu ekip 76 milyar liralık tasarruf tedbirleri ve gelir artırıcı önlemlerden sorumlu olacak.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, kamuda tasarrufu sağlayacak ofisin kurulduğu açıkladı.

''GELİR ARTTIRICI ÖNLEMLERDEN SORUMLU OLACAK''

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, diğer bakanlıklardan temsilcilerin de katıldığı Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi'ni kurduk. Bugün bu ofisin faaliyete geçtiğini bu program vesilesiyle duyurmak istiyorum. Gelir artırıcı önlemlerin tespit edilip hayata geçirilmesinden sorumlu olacaklar.

''OFİS FARKLI ÇALIŞACAK''

''Biraz farklı çalışacaklar. Bakanlıklararası bir ekip kurarak, birlikte çalışma kültürümüzü geliştirecekler. Sürekli sahada olacaklar. Tasarruf hedeflerimizin gerçekleştirilmesi hedefimizde öncülük edecekler. 76 milyar TL'lik hedeflerle yetinmeyecekler.''