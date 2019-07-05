Albayrak, "17 yıllık AK Parti döneminde bir ilk" deyip müjdeyi açıkladı

FİNANSAL Kurumlar Birliği Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin artık üzerinden para kazanılacak bir ülke olmadığını belirterek, önceliğin yüksek enflasyon ve cari açığa verildiğini söyledi. Albayrak, "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak." dedi.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

"ÖNCELİKLERİMİZİ CARİ AÇIK VE YÜKSEK ENFLASYONA VERDİK"

Bugüne kadar olduğu gibi ekonomide bundan sonra da gerekli adımları atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye her gün birilerinin söylediği gibi sorunların büyütülerek gündem oluşturacağı bir ülke değil, Türkiye tüm sıkıntıları aşacak büyük ve güçlü bir ülke. Önceliklerimizi cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne verdik. İkinci yarıda toparlanma sürecinin hızlı başladığını söyleyebiliriz.

"GÖSTERGELER İYİLEŞME EĞİLİMİNDE"

Ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde. CDS'ler 120 puana yakın düştü. 2 yıl vadeli tahvil faizlerimizde 350 baz puan iyileşme oldu. Makroekonomik göstergelerimizde somut gelişmeleri görüyoruz. Enflasyonda yıllık hedeflediğimiz rakamın altını gördük.

"TÜRKİYE ARTIK ÜZERİNDEN PARA KAZANILACAK ÜLKE DEĞİL"

Son 6 yılda yaşadıklarımıza bakıldığında, ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğumuz ortada. Türkiye artık gelebilecek kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek tecrübeler kazandı. Herkese söylüyorum içimiz rahat olsun, dostlarımıza da söylüyorum. Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Eski taktikler ve teknikleri biliyorsunuz, Türkiye artık birlikte potansiyeliyle, güçlü adımlarla kazandıracak bir ülke.

"ENFLASYON YILIN 2. YARISINDA TEK HANELERE İLERLEYECEK"

En önemli hedeflerimizden biri yüksek enflasyonla mücadeleydi. Enflasoyonda hedeflediğimiz rakamın bile altında 15,7 enflasyonu görmüş olduk. Enflasyonu finansal saldırılara maruz kaldığımız tarihin öncesinde taşımış olduk. Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının çok daha gerilere ifade edebiliriz. Yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere ilerleyeceğiz. Enflasyonla mücadelemizi daha ileriye taşımak için tarımsal üretime destek veriyoruz. Tarım noktasında enflasyon ayağıyla ilgili desteğimiz devam edecek.

"İLK DEFA CARİ FAZLA VERİLECEK"

Cari açığımız 8,6 milyar dolara kadar geriledi. Mayıs'ta olmasa da Haziran'da ilk defa cari fazla verilecek. Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verilecek. Büyüme ve istihdamda ikinci yarıda YEP hedeflerinin de üstüne çıkacağız. Banka dışı finansal kesimin daha iyi noktalara gelmesi için desteğimiz devam edecek. Sektörün dönüşümüyle ilgili kararları birinci elden ben takip edeceğim.

"ÖNÜMÜZDE FIRSATLAR SUNAN 4 YILLIK BİR DÖNEM VAR"

Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem var. Piyasanın dinamiklerini dikkate alarak ekonomide yeni dönemi arzu ettiğimiz hedeflerle değerlendireceğiz. Ekonomik büyüme için finansal kurumlar ve reel sektör arasındaki ilişkinin güçlü olması önem arz ediyor. İstanbul Finans Merkezi konseptimizi inşallah 2021 yılında 2023'ten daha da önce hayata geçirecek bir zamanlamayla tamamladığımızda Fintech için de bir merkez olacak bir mimariyi nakış gibi yavaş yavaş işlemeye başladık. Yakında bunlarla ilgili adımlarımızı da duyacaksınız."

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 12:08