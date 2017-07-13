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Alanya'ya yeni apart otel yapımı

Avrupalı ve İskandinav turistlerin tercih ettiği apart oteller zor günler yaşarken, Alaaddinoğulları Şirketi Alanya'da yeni bir apart otel yapımına başladı

Alanya'ya yeni apart otel yapımı

Avrupalı ve İskandinav turistlerin tercih ettiği apart oteller zor günler yaşarken, Alaaddinoğulları Şirketi Alanya'da yeni bir apart otel yapımına başladı

13 Temmuz 2017 Perşembe 21:56
Alanya'ya yeni apart otel yapımı
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ALANYA turizmi şu günlerde Rus turistlerle ayakta kalmaya çalışırken, Avrupalı ve İskandinav pazarlarında ciddi kayıplar yaşanıyor. Alanya'da Avrupalı ve İskandinav turistlerin tercihi olan apart oteller de bu yüzden zor günler yaşıyor. Ancak Alanya'da turizmden umudunu yitirmeyenler de var. Bu şirketlerden biri de Alaaddinoğulları Limited Şirketi. Eski bir binayı satın alarak, kentsel dönüşümle yeni apart otel yapımına başlayan Alaaddinoğulları Limited Şirketi Müdürü Nevzat Özdemir, 2018 yılında Alanya turizminde işlerin düzelmesini beklediklerini söyledi. 
Özdemir, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 
'ALANYA TURİZMİ İÇİN UMUT IŞIĞI' 
"1997 yılından itibaren turizm sektörüne apart otelcilikle hizmet sunan firmamız dünyada ve ülkemizde yaşanan krizler ve Avrupa pazarında yaşanan daralma sonucunda müşteri bulmada zorluk yaşamıştır. Biz de firma olarak, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilçemize kazandırdığı ve Alanya ekonomisine adeta can suyu olan üniversitemizin öğrencilerine hizmet vererek bu krizden en az hasarla çıkmayı hedefledik. Avrupa pazarında hizmet veren bir tur operatörüyle yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde mevcut binamızın yanındaki eski binaya kentsel dönüşüm uygulayıp, yeni proje yapıp kapasitemizi büyüterek hizmet vermek için anlaşma yaptık. 2018 ve ilerisi için aldığımız bu olumlu tepki ve anlaşma neticesini, Alanya turizm camiasına umut ışığı olması açısından çok değerli bulmaktayız. İnşallah önümüzdeki turizm sezonu bölgemiz ve Türk turizmi açısından beklenen seviyeye ulaşır."

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Son Güncelleme: 13.07.2017 22:15
Anahtar Kelimeler:
AlaaddinoğullarıIskandinavAvrupalıCesur YatırımApart Otel
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