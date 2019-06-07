Alanya’ya 'Kıbrıs modeli' önerisi: Alanyalı balıkçılar yetkililere seslendi

Ceren ŞAHİN

SAYILARI giderek artan balon balıkları tedirginlik yaratıyor. Akdeniz, son günlerde balon balıklarından ötürü yaşandığı iddia edilen haberlerle sarsıldı. Denizde düşmanı olmayan balon balıkları çoğunlukla ‘düşman’ kimlikleriyle biliniyor. Balon balıkları deniz canlılarını avlayarak besleniyor. Balık faunasını tehdit eden balon balıklarının zehirli oldukları da edinilen bilgiler arasında yerini alıyor. Metali dahi koparabilen keskin dişleri ve agresif yapıları nedeniyle vatandaşların deniz keyfini gölgeleyen balon balıklarını gündemine alan Dim TV (dimtv.tv) dün mikrofonlarını balıkçılara uzattı. Balıkçılar ivedilikle önlem alınması gerektiğini ifade ederek, “Balıkçılar avlasın, devlet satın alsın” çağrısında bulundular.

BU TEHLİKEYİ NASIL SONLANDIRABİLİRİZ?

Balon balığı tehlikesi ile ilgili en çok bilgi ve söz sahibi olan Alanyalı balıkçılara mikrofon uzatan Dim TV (dimtv.tv), tehlikenin boyutunu ve alınabilecek önlemleri araştırdı. Şekerlisoy Balıkçılık’ın sahibi Birşat Şekerlisoy, balon balığı popülasyonunun azaltılması için avlanan balık başına belirli miktar ödül konulabileceğini belirterek “Avcılar bu balığı yakalayıp, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonu altında bir ödül karşılığı teslim etme imkanına sahip olursa, balon balığının popülasyonunda bir azalma sağlanabilir diye düşünüyorum. Eğer Su Ürünleri Kooperatifleri birleşerek bakanlığa bir yazı gönderip, küçük avcıların bu balığı belirlenen yerlere götürüp, maddi değer karşılığında verilmesini sağlarsa bu balığın tüketimiyle ilgili ciddi bir ilerleme sağlanacaktır" dedi. Şekerlisoy, balon balıklarının zehirlerinin ilaç sanayinde kullanılabileceğini ifade ederek “Ayrıca balon balığının hem ilaç sanayisinde hem de diğer sektörlerde kullanımı değerlendirilirse tüketimi daha çok hızlanır ve balon balığı avcılığı artar. Bununla birlikte denizlerimizde de bu tehlike minimuma iner. Hatta üniversiteden bir hocamız ile biz bu konuda görüştük, ben kendisine balon balığında bulunan zehrin bizler için nasıl faydalı bir hale getirilebileceğini sordum. Bu zehrin kullanımı ile ilgili daha önce bir çalışma olmuş ancak bu çalışma ilerletilememiş. Çünkü çok yüksek maliyet ve zaman gerektiren bir çalışma. Japonya’da bu konuyla ilgili birçok çalışma söz konusu, yakın zamanda sonuçların alınabileceği konuşuluyor. Türkiye’de de bu konu ihracat alanında değerlendirilebilir” açıklamasında bulundu.

‘HER BALIKÇIYA ZARARI YILDA 10 BİN TL’

Türkiye'de balon balıklarının ağlara verdiği zararlar ve iş gücü kaybı nedeniyle küçük ölçekli her balıkçıya verdiği zararın yılda 10 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Balıkçı Osman Yıldırım da balon balıklarının ağlarına ve oltalarına zarar verdiğini söyleyerek, “Balıkçı arkadaşların en büyük şikayeti, baragadi dediğimiz deniz dibine döşenen oltalarımızın balon balıkları tarafından kesilmesi, parçalanması. Denize 500 olta döşediysek, bunun 100 tanesini mutlaka parçalayıp, yiyorlar" dedi. Yıldırım, balon balığı tehlikesine çözümün Yunanistan ve Kıbrıs’ta olduğu gibi devlet eliyle bulunabileceğini ifade ederek, “Buna devletin bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Bunu Yunanistan ve Kıbrıs’ta daha önce yaptılar. Devlet, ‘Balığı tutun, getirin, satın alayım’ diyor. Yunanistan ve Kıbrıs bu sorunu böyle çözdü. Toplantılarda bunları dile getiriyoruz. Ama bir türlü netice alamadık. Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili “Çalışmalarımız sürüyor” diyor, biz de sonucunu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

‘BALIK POPÜLASYONU AZALDI’

2005 senesinden itibaren balon balığı sayısında artış olduğunu söyleyen Yıldırım, “Ben bir insana zarar verdiklerini gözümle görmedim ancak bununla ilgili birçok duyum alıyoruz. Hatta dün birine saldırmış, parmağını koparmış diye duyduk. Balon balığı konusundan Akdeniz’deki tüm balıkçılar şikayetçi. Balon balığının artışı 2005 senesinden itibaren başladı. Çoğalmasının nedeniyle ilgili birçok söylenti var ama net bir bilgi yok. Balık popülasyonu da balon balıkları nedeniyle azaldı. Bir an önce devletin buna çare bulması lazım” dedi.