Alanyalı üreticiye tam destek

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, dün düzenlediği basın toplantısı ile 2019 yılında yapılan ve yapılacak olan tarımsal desteklemeler hakkında bilgi verdi.

2019 yılı için ilk defa sofralık zeytine destek verileceğini belirten Rüzgar, “Kilogram başına 15 kuruş destekleme yapacağız. Organik tarıma yönelik üretim yapan üreticilerimize de dekar başına 10 TL destek vereceğiz. Bunlar ilk defa bu yıl içinde verilen desteklerimizden. Bunun yanı sıra gübre desteği ve prim desteği bu yıl itibariyle yüz 100 olarak artmıştır. Biz tabii üreticilerimize tarımsal ve bitkisel üretim yapan üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve örtü altı kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmalarını istiyoruz. ÇKS’ye dahil olan üreticilerimize kullandıkları yerli tohum, sertifikalı tohuma, kullandıkları fidana 5 dekara kadar olan bahçe testinde kullandıkları fidanlara dekar başına destekleme veriyoruz. Sertifikalı olanlara 400 lira, olmayanlara 100 lira civarında destek sağlamaktayız. Bunun yanı sıra bir bakanlığımızca tarım havzaları oluşturuldu. Havza destekleme modeli geliştirildi. Bu modellerde havza bazlı tarımsal desteklerimiz 2019 yılı içerisinde yer aldı. Kayıtlı üreticilerimize her yıl verdiğimiz gibi mazot, gübre desteği de vermekteyiz. Bunlar da belirli oranlarda artış sağladı, aynı şekilde devam edecek. Toprak analizi yapılması gereken üreticilerimize bu desteği sağlamaktayız. Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü olarak toprak analiz laboratuvarlarımız mevcut. Gazipaşa, Manavgat ve Alanya'da toprak analizi için ilçemize üreticilerimiz gelmektedir.

BİYOLOJİK MÜCADELEYE DESTEK

Zirai ilaç kullanımında daha aşağıya indirmek ve daha az kullanımı sağlamak amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele yapmaktayız. Bununla ilgili de özellikle örtü altında biyolojik mücadeleye destek vermekteyiz. Küçük aile işletmelerine de desteklerimiz devam ediyor. 2019 yılında da 5 dekara kadar olan bahçe, bağ veya sera gibi üretim yapan üreticilere dekara 100 TL direkt tarımsal destek veriyoruz. Bunun yanı sıra hayvancılık yapan ve yem bitkisi eken üreticilerimize de yem bitkisi destekleri aynı şekilde devam ediyor. Birlik, kooperatif veya odaların üreticilerine danışmanlık desteği vermesi ile ilgili tarımsal danışmanlık desteği de 2019 destekleri içerisinde yer alıyor. Süresi uzatılan kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programımıza 14 Kasım itibariyle başvurular sona erecek. 45 gün bakanlığımız bu süreyi uzatmıştı. Daha önce de ticaret odamızda bu toplantıyı yapmıştık ve üreticilerimize bildirmiştik. Yenilenebilir yani güneş enerjisinden veya termal tesislerden enerji üretip, sera yapan üreticilerimize de yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Ayrıca Alanya açısından söylüyorum, hayvan barınağı, ahır yapımına da güneş enerjisinden elektrik üretim şartı ile yüzde 50 hibe desteğimiz devam ediyor. Şirketler, kooperatifler için üst limit 2 buçuk milyon, şahıslar için 1 milyon 250 bin TL proje yatırımı yüzde 50 hibe şeklinde devam ediyor. Buzağısı olan üreticilerimize aşıları ve kayıtlarını yaptırmak şartı ile her bir buzağımıza 350 TL desteğimiz sürüyor. Bunun yanında dişi manda ve malaklara da 250'şer lira desteğimiz söz konusu ve yerli üretim yani Türkiye'de doğan, burada beslenen ve kesim yaşına gelen hayvanların kayıtlı mezbahalarda kestiren üreticilerimize de hayvan başına 250'şer TL destek verilecek. Bunun yanı sıra anaç koyun ve keçi desteği de var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da onlara 25 TL koyun, keçi başına destekleme vereceğiz. Biliyorsunuz çobanlık kursu diye bir kurs açmıştık. Bu kursa katılan, çoban olan veya hayvan sahibi olan ama bu sertifikaya sahibi olan anaç koyun, keçi sahibi yetiştiricilerimize en az 100 baş olmak üzere yılda 5 bin lira desteğimiz devam ediyor. Alanya'da ipek böcekçiliği yetiştiriciliğimiz var. Koza birliğine üye olanlara da ipek böcekçiliği desteğimiz söz konusu. Bu yıl da bu destek verilecek. Arıcılık yapan üreticilerimize kovan başına 15 TL, anaç arı üreticilerimize 80 TL desteğimiz olacak. Ayrıca müdürlüğümüzce ve bakanlığımızca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımıza biz koruyucu aşılar yapmaktayız, şap ve çiçek gibi. Bu aşılardan kaynaklanan yavru atığı söz konusu olursa büyükbaş hayvanlar için 1000 TL, küçükbaş hayvanlar için de 150 TL atık desteği sağlayacağız. Bunun yanı sıra aşılama sırasında hayvanlarda oluşabilecek anafilaktik şok gibi sıkıntılarda da bakanlığımız ve müdürlüğümüzce tazminat ödemesini yapacağız. Yani hayvan tazminatları desteğimizi de veriyoruz. Türü tükenmek üzere olan ve yerli olan küçükbaş, büyükbaş hayvanlarımıza, gen kaynaklarını korumak şartı ile tarımsal desteğimiz söz konusu. Su ürünleri üreticilerimize kilogram başına desteklerimiz de var. TARSİM’in önemine de değinmek istiyorum. Gerek hayvanlarını gerek örtü altı veya tarımsal üretim yaptıkları her konu ile ilgili üreticilerimiz TARSİM’e kayıt yaptırabilirler. Bununla ilgili de yüzde 50 prim desteği sağlanıyor" dedi.