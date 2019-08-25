Alanyalı üreticilere önemli çağrı

TOPLANTI hakkında bilgi veren Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, tüm üreticileri ve yatırımcıları bilgilendirme toplantısına beklediklerini ifade etti. Müdür Rüzgar, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Alanya’daki yatırımcıların da tarımsal ve hayvansal ürünleri işleme, depolama ve paketleme, kırsal turizme yönelik yatırımlar ve çiftlik faaliyetlerine yönelik faaliyetler için yüzde 50 geri ödemesiz hibe desteğinden faydalanacağı program hakkında detaylı bilgilerin verilmesi amaçlanıyor. ALTSO’da 27 Ağustos 2019 Salı günü saat 15.00’de düzenlenecek bu toplantıya tüm yatırımcıları ve üreticilerimizi bekliyorum” dedi.