Alanyalı üretici gözyaşları içinde Cumhurbaşkanına seslendi

ALANYA’DA 15 gün boyunca alıcı bulamadığı yaklaşık 1,5 ton portakalı gözyaşları içinde çöpe döken Alanya'nın Dim Bıçakçı Mahallesi'nde narenciye üretimi yapan 'İşadamı' lakaplı Mustafa Sanay,, isyan etti. Üreticinin, bölgeye kurulacak meyve suyu fabrikasıyla yüzünün güleceğini söyleyen Alanya Ziraat Odası Delegesi Sanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Alanya’nın bir meyve suyu fabrikasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Sanay, üreticinin böylece ürünlerini çöpe dökmek zorunda kalmayacağını ifade etti. Her yıl yüzlerce ton meyvenin çöpe gittiğini ifade eden Sanay, fabrika için 10 dönüm arazisini tahsis edeceğini ifade etti. Alanya’nın her geçen gün betonlaştığını ve daha çok otel yatırımlarına ağırlık verildiğini kaydeden Sanay, “Bunun mazotu var, zirai ilacı var, sulaması var, işçisi var. Emeğimiz çöpe gidiyor Sayın Cumhurbaşkanım , kuracağınız fabrika biz üreticinin yüzünü güldürecek. Ben bugün 100 kasa portakalı çöpe döktüm. Yaklaşık 1,5 ton emeğim çöpe gitti. Artık şu çiftçiyi de sevindirin, müjdeli haberlerinizi bekliyoruz” dedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da seslenen Sanay, okullarda öğrencilere ücretsiz meyve suyu dağıtabilineceğini ifade etti. Sanay, ayrıca Alanya’nın il olması önerisinde de bulundu.