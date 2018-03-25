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Alanyalı üretici bilgilendirildi

Alanyalı üreticiler önce ALTSO'da, ardından da Stoller firmasının tarım sektörüne yönelik yaptığı bilgilendirme toplantısında bir araya geldi

Alanyalı üretici bilgilendirildi

Alanyalı üreticiler önce ALTSO'da, ardından da Stoller firmasının tarım sektörüne yönelik yaptığı bilgilendirme toplantısında bir araya geldi

25 Mart 2018 Pazar 22:15
Alanyalı üretici bilgilendirildi
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) yapılan toplantıya Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şenli ve çok sayıda üretici katıldı. Toplantıda üreticilere sağlıklı üretim ve muz beslemesi hakkında bilgiler verildi. Şahin, muz ve avokado üreticileri için Stoller firması tarafından düzenlenen toplantıya da katılarak yaptığı paylaşımda "Stoller firmasının muz ve avokado üreticilerimiz başta olmak üzere tarım sektörüne yönelik düzenlediği ve çok faydalı bilgilerin aktarıldığı sektör toplantısına katıldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyalıALTSOStoller
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