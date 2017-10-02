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Alanyalı UKON Başkanı: Et  fiyatlarının düşmesi zor

Alanyalı Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince "Kapalı sistem hayvancılık dolara bağlı. Hayvan ithal ediliyor, yem hammaddesi ithal, enerji ithal, her şey dolara bağlanmış, böyle bir kapalı sistemde et fiyatlarının düşmesi konusunda sonuç almak zor görülüyor" dedi 

Alanyalı UKON Başkanı: Et  fiyatlarının düşmesi zor

Alanyalı Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince "Kapalı sistem hayvancılık dolara bağlı. Hayvan ithal ediliyor, yem hammaddesi ithal, enerji ithal, her şey dolara bağlanmış, böyle bir kapalı sistemde et fiyatlarının düşmesi konusunda sonuç almak zor görülüyor" dedi 

02 Ekim 2017 Pazartesi 14:46
Alanyalı UKON Başkanı: Et  fiyatlarının düşmesi zor
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ALANYALI Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Başkanı, Alanya Entegre Et Tesisleri (AL-ET) sahiplerinden Ahmet Hacıince, ekonomi gazetesi Dünya'dan Osman Arolat'ın sorularını yanıtladı. Hacıince, döviz girdisinin ağırlıklı olduğu yapıya dayalı kapalı sistemdeki hayvancılıkta, mera ıslahından başlayarak yapılması gereken birçok şey olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Kapalı sistem hayvancılık dolara bağlı. Hayvan ithal ediliyor, yem hammaddesi ithal, enerji ithal, her şey dolara bağlanmış, böyle bir kapalı sistemde et fiyatlarının düşmesi konusunda sonuç almak zor görülüyor. Yıllık 500 bin adet kendi yetiştirdiğimiz dışında dana açığımız var. İyi bir mera politikası uygulayarak orta vadede yarısını, uzun vadede tamamını karşılayabiliriz. Kırmızı et pahalı derken besiciye, üreticiye yüklenmek doğru değil.
MERA SORUNU 
Bizde mera yok deniliyor. Oysa, sorunun çözümü için meraların hayvancılığa açılması ve ıslah edilmesi gerekir. Coğrafyaya uygun yem bitkisi ve yaylım otlarıyla meraların doğal haliyle ıslahı ve geliştirilmesi şart. Meralar ıslah eksikliği ile yok ediliyor. Oysa hayvan aldığımız ülkelerde iklim şartlarına uygun ot yetiştirilerek hayvancılık yapılıyor. Bizde meranın geliştirilmesine katkıda bulunmayan yöre halkı, hayvancılık da yapmıyor, kiraya da vermiyor. 'Ya hayvancılık yap, ya da özel sektörde hayvancılık yapanlara kirala' diyerek koşul getirilmeli. 
GÖÇ SORUNU 
Cumhuriyetin kurulduğu dönemde halkın yüzde 75’i köylerdeydi, 2000’de yüzde 35’lere inmişti. Şehre göç sürüyor, köy nüfusu her yıl azalıyor, onların üretiminin her geçen gün daha büyük bir nüfusu doyurması bekleniyor. Yıllara dayalı ciddi bir envantere ihtiyacımız var. Köylü gençlerin zihni modeli de değişti. Köylü gençler ne tarlada çalışmak, ne de hayvancılık yapmak istiyor. Çocuk, babasının çiftçilikle, hayvancılıkla kazandığı parayla okuduktan sonra, köye dönüp ailesinin işlerini geliştirmeyi istemiyor. Çiftçilik ve hayvancılık zor 
geliyor. Şehre göçüp bir AVM’de veya bir işyerinde güvenlikçi olmayı tercih ediyor. Tembel işi istiyor. Üretimden uzak kalıyor.
DEVLET TEŞVİKLERİ 
Devletin hayvancılık konusunda iyi teşvik düzenlemeleri var ancak bunlardan kurumsal yapılar yararlanabiliyor. Aile hayvancılığına etkisi çok az. Teşviklerin ot, yem, hayvan kalitesiyle ilgili gelişmelere dönük olması, yeme ve hayvan geliştirmeye dayalı teşvik sisteminin de sistem içerisinde yer alması gerekiyor.
AROLAT'IN NOTU 
Osman Arolat, Hacıince'nin açıklamalarına ilişkin şu notu düştü: 

"Hacıince’nin anlattıkları, kamunun iyileştirme yapmak istediği sektörlerde üretim yapan, eli taşın altında olanlarla diyalog kurarak, onlardan derledikleri bilgi altyapısına uygun teşvik sistemleri geliştirmelerinin önemini gösteriyor.On yıl önce ısrarlı çağrısıyla gittiğim çiftliğinde bir genç olarak tanıdığım Hacıince, birçok önemli firmanın tedarikçisi olarak her yıl besi hayvan varlığını arttıran, sektör örgütlerinde faal görev alan birisi. Eli değil, belki gövdesi taşın altında, o nedenle onun "Kırmızı et pahalı derken bakmamız gerekenler konusunda sıraladıklarını" sizlerle 
paylaşmak istedim."

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