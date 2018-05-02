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Alanyalı turizmciden HD açıklaması

Esnaf temsilcilerinin HD sistemine tepkileri ve 'Kaldırılsın' çağrılarına Alanya turizminin yetkili ağızlarından yanıt geldi: HD'nin biteceğini düşünenler hayal görüyor. Esnaf kendilerini de ölçüp, tartmalı

Alanyalı turizmciden HD açıklaması

Esnaf temsilcilerinin HD sistemine tepkileri ve 'Kaldırılsın' çağrılarına Alanya turizminin yetkili ağızlarından yanıt geldi: HD'nin biteceğini düşünenler hayal görüyor. Esnaf kendilerini de ölçüp, tartmalı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:01
Alanyalı turizmciden HD açıklaması
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Yasin ARAZ

ALANYA Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp'in gündeme getirdiği, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci'nin destek verdiği "Her Şey Dahil (HD) sistemi kaldırılmalı" çağrılarına turizmcilerden cevap geldi. 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili "HD sisteminin bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu sistem sonuç olarak kabul edilmiş, getirisi olan ve devam edecek bir sistem. HD'nin de kendi içerisinde disipline edilmesi ve farklı açılımlar yapılması gerekiyor elbette. Ancak tıpkı yarım pansiyonun, oda kahvaltının hiçbir zaman bitmediği gibi bu sistem de bitmeyecektir" dedi.
'OTELDE KALMAK DAHA AVANTAJLI'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "HD sistemin bitmesi gibi bir şeyi düşünmek bile mümkün değil. Serbest ticaret diye bir şey var, olduğu sürece, bu sistem de var olacak. Ne diyebileceksiniz ki tesislere? 'Bana müşteri gelmiyor, HD verme' diyebilir misiniz? Mümkün değil. İnsanlar buraya para yatırmış, öyle veya böyle kar elde edebileceği şekilde tesisini pazarlamak istiyor. Bir de Alanya'da büyük çoğunlukla turistlerin geldiği tesisler merkezin dışında kaldı. Otelden çıkacak bir turist yarım saat otobüs beklemek, yarım saat yol gitmek, sonra yine aynı süreci oteline dönerken yaşamak istemiyor. Otelde kalmayı hem ekonomik, hem de zaman anlamında daha faydalı buluyor" diye konuştu.
'HD SİSTEMİNİN KALKMASI HAYAL'
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı ve Club Paradiso Hotel Genel Müdürü Mehmet Dahaoğlu ise şöyle konuştu: "HD sisteminin kalkması ancak hayal olur. Bu sistem artık Türk turizmine oturdu ve kalkması mümkün değil. Şehrin cazibesinin artması tabi ki hepimizin arzusu. Ancak turistin çarşıya inmemesinin sebebi HD sistemiymiş gibi gösterilmesi yanlış. Esnafların da kendilerini ölçüp tartması gerekiyor."
 

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Son Güncelleme: 02.05.2018 21:14
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Temsilciler
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