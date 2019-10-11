Alanyalı sürücüler dikkat

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Genel Komutanlığı’na, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, EGM Özel Kalem Müdürlüğü’ne radar uygulaması yapılacağına dair talimat yazısı gönderildi. Son zamanlarda kazaların önüne geçmek isteyen güvenlik güçleri trafikte denetimleri arttırdı. Denetimlerin artmasıyla birlikte vatandaşlar arasında hız yapan sürücülere yüklü cezalar kesilirken, birçok sürücünün de ehliyetine el konuldu. 2019 yılının ilk 8 ayında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları incelendiğinde yüzde 36'sının nedeninin hız kuralının ihlal edilmesi olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın 81 ilde denetim yapılmasını istedi. Denetimlerin 08.30-10.00, 11.00-12.30 ve 14.30-16.30 saatleri arasında toplam 10 saat süreyle yapılacağı bildirildi. Denetimlerde polis memurlarının yaka kamerası takacağı, denetimlerin bilgisayardan amirler tarafından da takip edileceği açıklandı.