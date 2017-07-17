Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan maaş müjdesi

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katıldı. MGK öncesi Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz'ı makamında ağırlayan Bakan Çavuşoğlu, yurtdışı sözleşmeli personelin tavan ücret artışlarının en kısa sürede yapılması için söz verdi. Konuyu Maliye Bakanlığı ile görüştüğünü açıklayarak yurtdışı sözleşmeli personelin mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini duyuran Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak yurtdışında sözleşmeli çalışan personelin 6 yıldır artırılmayan tavan ücretlerini iyileştireceklerini bildirdi.

'PERSONELİ MAĞDUR ETMEYİZ'

Dışişleri Bakanlığı'ndaki kamu görevlilerinin sorun ve taleplerine yönelik toplantı düzenlediklerini belirten Yanbaz, en önemli sorunun yurtdışı sözleşmeli personelin 6 yıldır tavan ücretlerinde artış yapılmaması olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ise yurtdışı sözleşmeli personele haksızlık yapıldığının farkında olduklarını, sözleşmeli personelin ücretlerinde artış yapılması için gerekli talimatları verdiklerini belirtti. Konuyu Maliye Bakanlığı ile de görüştüğünü açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "Hiçbir personelimize haksızlık yapılmasını istemeyiz. Personelimiz bizim için çok önemli. Yurtdışı sözleşmeli personelimizin ücretlerini en kısa sürede artırıp mağduriyetlerini gidereceğiz" dedi.