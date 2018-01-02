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Alanyalı Dim TV'ye zamları değerlendirdi

Asgari ücret yüzde 14.2 arttırılırken, trafik cezalarından ehliyet harçlarına, Damga Vergisi’nden suya kadar her şeye zam geldi. Vatandaş bu durumu değerlendirdi

Alanyalı Dim TV'ye zamları değerlendirdi

Asgari ücret yüzde 14.2 arttırılırken, trafik cezalarından ehliyet harçlarına, Damga Vergisi’nden suya kadar her şeye zam geldi. Vatandaş bu durumu değerlendirdi

02 Ocak 2018 Salı 21:00
Alanyalı Dim TV'ye zamları değerlendirdi
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ALANYALILAR, kimi asgari ücret artışından bile önce gelen, yılbaşının değişmeyen uygulaması olan bu zamlar hakkında ne düşünüyor? Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV (dimtv.tv), vatandaşa mikrofon uzattı.
‘BİTİRDİLER BİZİ’
MEHMET KADRİ AFYONCU (İDDAA BAYİSİ)
1973 model arabamın 480 lira bandrolü var. Bitirdiler bizi, bittik. Ben 30 sene memurluk yaptım. Eskiden 14’ünde alırdım maaşımı. Önce 17’sine çıkardılar, sonra 24’üne. Asgari ücreti 2 bin liraya çıkarsan ne yazar, yetmez. Bin liradan aşağı ev kirası yok zaten; buna zamlı faturalar da eklenince. Bu kadar olmaz.
‘YOLDAN BAŞKA NE YAPTILAR’
MEHMET VURAL (EMEKLİ)
Emekliye dilenci gibi zam veriyorlar, işçiye de aynı. Her sene sigara, alkol, ÖTV, MTV artışı. O kadar parayı bana verseler bu ülkeyi çok güzel idare ederim. Fakirlerden topluyorlar, büyük metropollere vatandaşın gözüne gözüken işler yapıyorlar. Ben Ofluyum, yoldan başka ne yaptılar bizim Karadeniz’e? Kültür merkezi kime hizmet eder? Karadeniz’in mahsulü çay ve fındıktır, ona bir şey yaptın mı? Hayır. Vatandaş kuyruğa girmiş piyangonun önünde. Her yılbaşında zam, zam, zam. Markete gir bak, 3-4 ayın içerisinde en az yüzde 30 zam geliyor her şeye. Pazara git, aynı. Vatandaş zor durumda.
‘İRAN OLMAYALIM’
ALİ YİĞİT (EMEKLİ)
Vatandaşın işi biraz daha zora bindi. 1603 lira asgari ücretle ev kirası veren bir vatandaş nasıl geçinebilir? Bir de çocuklar okula gidiyorsa. Bir emekli, yüzde 4-5 zamla nasıl geçinsin? Çalıştığı zaman “Emekli ama çalışıyor” diyorlar, mecbur çalışıyor. Maaşa gelen zam ile ürünlere gelen zam arasında dengesizlik var. Büyükler, bürokratlar bunu dengeleyecektir sanıyorum. Böyle kalamaz bu. Vatandaşa “Allah kurtarsın” demekten başka bir şey diyemiyorum. Böyle gelmiş ama böyle gitmez. İran’ı görmüyor musunuz ne hale geldi? Biz de öyle olmayalım.
‘KAZANÇ AZ AMA GİDER ÇOK’
İBRAHİM ZIĞLAK (TAKSİCİ)
Sigortalar olsun, MTV olsun, bizi bayağı etkiliyor. Bizi çok yoruyor. Sezonun kötü gitmesiyle birlikte insanı çok etkiliyor. Zam oranlarını adil bulmuyorum. Kazanç az, gider çok. Bu ikisinin dengeli olmaması, insanları yıpratıyor.

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Damga VergisiAsgari ücretZamYılbaşı
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