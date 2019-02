Alanya'dan üretimle ekonomiye rekor katkı

ALANYA Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir açıklama gerçekleştirdi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde 65 teknik, 34 genel idare personeli olmak üzere vatandaş odaklı hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Rüzgar çiftlikten sofraya gıda güvenliği politikası doğrultusunda 2018 yılı boyunca Alanya’da bulunan 3 bin 700 gıda işletmesine toplamda 5 bin 993 denetim gerçekleştirdiklerini ve 55 işletmeye cezai işlem uyguladıklarını aktardı.

‘7 YILDIR MAHALLE TOPLANTILARI YAPIYORUZ’

Rüzgar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Alanya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olarak 2019 yılında da aynı hızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Biz vatandaş odaklı çalışmaktayız. Hem kendim hem de çalışma arkadaşlarım vatandaşlarımız için çalışmakta ve sorunlarını çözmektedir. Bunun için de biz 7 yıldır haftanın üç günü mahallelerde toplantılar yapıyoruz. Çiftçimizin yanına gidiyoruz. Oradaki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Tarımsal desteklerimizden, üretim tekniklerine kadar teknik bilgiler veriyoruz. Bakanlığımızın politikası çiftlikten sofraya gıda güvenliği sağlamak. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’na göre gıda güvenliğini sağlamak için çiftlikten sofraya, ahırdan sofra tarlaya kadar politikamız devam etmekte. Biz ürünün son noktasına değil, üretimin ilk noktasına bakıyoruz. Müdürlüğümüz 65 teknik personel, 34 genel idare personeli olmak üzere 99 personelle hizmet vermekte. Sosyal alanlarımız satranç, kütüphane gibi alanlarımızda mevcut. Müdürlüğümüz hem turizmde hem de tarımda gıda denetimleri yapıyor. Otellerde, üretim yerlerinde, toplu tüketim yerlerinde ve satış yerlerinde bütün kısacası tüm denetimleri yapmaktayız. Denetim yaparken numune esaslı çalışıyoruz. Numune Yasası çalışmaları çiftlikten sofraya kadar doğal gıda güvenliği yani tarımsal üretim ve hayvansal üretimin ilk noktasından başlayarak numune esaslı çalışıyoruz.

‘TÜRKİYE’YE AVOKADOYU TANITTIK’

Seralarda, tarlalarda, bahçelerde numune alıyoruz. Alanya’mızda tarımsal arazi 24 bin 117 hektar. Tarla sebzeleri, süs bitkileri, meyvecilik olmak üzere geniş bir üretimi söz konusudur. Yanı sıra en büyük üretimimizi örtü altında domates, salatalık, patlıcan, fasulye ve muz yetiştirmekten elde ediyoruz. Örtü altında muz üretimimiz her yıl artmakta ve şu an itibariyle 4 bin 500 hektar alanda muz üretimi söz konusu. 31 bin 500 ton civarında bir üretimimiz söz konusu. Yani 13 bin 100 dekar alanda bir üretim yapmaktayız. Temmuz ayında avokado üretimin her aşamasında teknik ekiplerimiz uygulamaları entegre kontrollü bir şekilde çevreyi koruyarak, ürünleri koruyarak üretimi yapılmasını sağlamaktayız. Avokado üretimi şu anda 3 bin 100 hektar alanda ve 38 bin ağaç dikilmesiyle yapılmaktadır. Yıllık üretimi de şu an için bin 260 ton civarında diyebiliriz. Bu da 38 bin ağacın 20 bini şu anda meyve vermeye başlayacak. Türkiye'mize avokadoyu tanıttık. İleri dönemlerde ihracatımızda domates, salatalık ve patlıcan üretimine de hız vereceğiz. Bunların dışında zeytin, keçiboynuzu üretimi de mevcut. 149 hektar alanda 72 bin 300 adet çiçek üretimi de yapıyoruz. Buğday, susam, mısır gibi üretimlerimiz de var.

‘İHBAR HATTINA 252 TANE ŞİKAYET GELDİ’

Alanya’mızda toplu tüketim, üretim ve satış noktası olmak üzere 3 bin 700 işletme bulunmakta. Alanya turizm bölgesi olduğu için sahte ve kaçak alkol ve kaçak et üzerine denetimlerimiz yoğunlaşıyor. Alo 174 Gıda Hattı’ndan işletmeler hakkında 2018 yılında 252 tane şikayet oldu ve hepsi de değerlendirildi. Bu şikayetlerin 19 tanesine idari para cezası uyguladı. Okul kantinlerine sıkı bir şekilde denetim yapıyoruz. Okullarımızda gazlı içecek ve cips türü gibi yiyecek ve içeceklerin satılması yasaklandı. Daha çok süt, meyve gibi besleyici ürünlerin satılması yönünde işletmelerimizi teşvik ediyoruz.

ALANYA’DA KENEVİR ÜRETİMİNE TALEP OLMADI

Aralarında Antalya’nın da olduğu on dokuz ilimizde kenevir ekimi serbest hale getirildi. Alanya’dan henüz başvuru yapan olmadı. Kenevir uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı için çok dikkatli ve kontrollü yapılması gerekiyor. Kenevir üretimi yapmak isteyen üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Kenevir üretimi yapmak isteyenler ilçe müdürlüğümüze başvurmaları gerekiyor. Bizde buranın mülkü amirine gerekli taahhütname evraklarını veriyoruz. Bakanlıktan da izin çıkınca üretime başlanılır. 1 Ocak ve 1 Nisan arası başvurular alınıyor. Kenevir uçak, yalıtım maddeleri, kurşun geçirmeyen çelik ve ilaç üretimlerinde de kullanılıyor.

EKONOMİYE 981 MİLYON 987 LİRA KAZANDIRDIK

Bitki koruma ürünü yani zirai ilaç bayileri, gübre bayileri, veteriner kliniklerinde de denetimlerimiz oluyor. 2018 yılında 741 kadar işletmelerde denetim gerçekleştirdik. 7 işletmemize idare para cezası uyguladık. Tabii hasat öncesi ve hasat sonrası dediğimiz yani zirai ilaç kalıntısı denetimlerimiz de oluyor. Yanı sıra 2014 yılında 15 bin civarında büyük baş hayvanımız varken şu anda büyükbaş hayvan sayımız 16 bine ulaşmış durumda. Yani bir yükseliş söz konusu. Koyun ve keçi varlığımız toplamda 70 bini buldu. Alanya’mızda 21 bin 207 arı kovanı bulunmaktadır. Alanya 2018 yılında 35 bin 200 ton kırmızı et üretimi ve 80 bin ton da beyaz et üretimi oldu. 5 bin 750 litre süt üretimi, 960 kilogram bal üretimi, 9 bin 800 kilogram bal mumu üretimi ve 13 bin 280 kilogram da yaş koza ipek böcekçiliği üretimi yaptık. Ürünlerimiz mevcut 262 ton avcılık ve 79 ton da yetiştirme olmak üzere su ürünleri üretimini gerçekleştirdik. Alanya 2018 yılında 958 milyon 339 bin lira bitkisel üretim, 23 milyon 648 bin lira hayvansal üretim yaparak ekonomiye 981 milyon 987 lira katkıda bulunduk.

2018’DE 13 AFET YAŞADIK

Tüm bunları yaparken üreticilere tarımsal destekler de vermekteyiz. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydolan mazot, gübre desteklemesi, fidan tohum desteklemesi, yem bitkisi, küçük aile işletmeleri desteklemesi var. Kursa katılan ve koyun, keçi ile uğraşan üreticilere yılda 5 bin TL karşılığında çoban desteği vermekteyiz. 2018 yılında 13 afet geçirmişiz. Aşırı yağış, hortum, dolu, fırtına, yangın oldu ve 106 çiftçi etkilendi. Toplamda 711 dekar alanda zararımız oldu. Bütün üreticilerin TARSİM yaptırması gerekiyor. TARSİM yaptıranların yüzde 50 prim desteğini bakanlık olarak karşılamaktayız.”

