Alanya'dan Bulgaristan'a ihracat başladı

Ceren ŞAHİN

ANTİOKSİDAN özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl üretim adeti 40 milyona kadar ulaştı. Bu sene hasadına başlanan avokadonun hava şartlarının normal olmasından dolayı bu rakamın 40 bin hektar alanda 50 milyon olması bekleniyor. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 4-4,5 lira arasında değişen avokadonun 6-7 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.

5 BİN 500 AVOKADO BULGARİSTAN YOLCUSU

Geçtiğimiz günlerde ilçede hasadına başlanan avokado ilk olarak Polonya ve Ukrayna’ya ihraç edilmişti. Dün ise bahçelerden hasadı yapılarak toptancı haline getirilen 5 bin 500 adet avokado, aracı şirket yetkilileri tarafından incelendikten sonra Bulgaristan’a gitmek üzere kamyona yüklendi.

'BULGARİSTAN'A İLK KEZ BU YIL GÖNDERDİK'

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, ilk kez Bulgaristan'a avokado gönderdiklerini aktardı. Sevilgen, "Aşağı yukarı 3 yıldır avokadoyu yurt dışına gönderiyoruz. Hiç Bulgaristan'a göndermedik. Bulgaristan'ın nereden aldığını araştırdık. Yunanistan'dan alıyorlarmış. Yunanistan olduğunu bilmiyorduk. Bulgaristan ürünlerinin tamamını Yunanistan ve Güney Afrika'dan alıyormuş. Bizim ürünleri sizler aracılığıyla görmüşler beğenmişler ve ilk defa Bulgaristan'a gönderiyoruz" dedi.

'10-15 BİN ADET DAHA AVOKADO İSTEDİLER'

Deneme amaçlı ilk etapta 5 bin 500 adet avokado gönderdiklerini belirten Sevilgen, "Bir hafta sonra 10-15 bin adet ürün daha istediler. Haftaya yine Bulgaristan'a göndereceğiz. Güney Afrika'da bir üreticiyle görüştük. İsveç, İngiltere ve İspanya'da kendilerinin şirketleri varmış. Bu şirketle görüşüyoruz, bu ülkelere aynı anda ekim ayında avokado göndermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.