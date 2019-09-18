Alanya'da simit zamlandı

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir konuyla ilgili açıklama yaptı. Demir'in açıklaması şöyle: "Simitçi esnaflarımız uzun süredir yapılan zamlara rağmen fedakarlık göstererek simide zam yapmamıştır. 1 yıldır Antalya ve Manavgat’ta simit 1.50 TL'den satılmaktadır. Gönül ister ki hiç bir şeye zam yapılmasın. Ancak elektrik, un, işçi, mazot, nakliye, kira, vergi, SGK giderlerinden dolayı maliyetler çok yükselmiştir. Bu sebeplerden dolayı simit fiyatlarının da güncellenmesi kaçınılmaz olmuştur. Simitçi esnaflarımızın taleplerini Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderdik. Birliğimiz de gerekli görüşmeleri yaparak, 90 gram simidin 1,50 TL'den satılmasının uygun olduğunu onaylamıştır. İlçemizde 19.09.2019 (bugün) tarihi itibariyle yeni fiyat uygulanacaktır" dedi.