Alanya'da pazarda durum karışık

YENİ Alanya'ya konuşan vatandaşlar hayatın giderek pahalılaştığından dert yanarken, pazar esnafı ise en iyi ürünlerin en iyi fiyatlara kendilerinde bulunduğunu belirterek, şikayet eden vatandaşların en pahalı sigarayı içtiğini ancak mutfak alışverişinde yaptıkları harcamalardan da sürekli şikayet ettiklerini belirtti. Bir paket sigaranın 13 TL olduğu ülkede 1-2 TL'ye patates soğan fiyatının fazla olduğundan şikayet edildiğini ifade eden esnaflar, vatandaşları insaflı olmaya davet etti.

'5 LİRAYA PATATES ALAMAM'

NURAY KÜÇÜK

Bize göre pazar çok pahalı. Ben tek başımayım ve baş edemiyorum. Aile geçindirenlere Allah kolaylık versin. Pazara 100 lira ile geldim ona rağmen azar azar alıyorum. Eve yine borçlu gidiyorum. Tek başıma olduğum halde o getirdiğim 100 lira bana yetmedi. Pazarda her şey çok bol ama çok da pahalı. 5 liraya patates alamam. Bu fiyatların biraz daha düşmesi gerekiyor.

'HERKESİN BÜTÇESİNE UYGUN'

NEJDET TOP

Pazar gayet uygun pazardan şikayet edenler genelde pahalı sigara içen insanlar. Bir paket sigara 13 TL, patatesin fiyatı 1-3 TL arasında değişiyor. Söylesen bu fiyata kimse toprağın altından çıkarmaz bile bu fiyata. Gidip her şeye onlarca para veriliyor. Buraya gelince 2 liraya almak istemiyorlar. Dediğim gibi bu paraya hiç biri gidip bu patatesi toplamaz. Şikayete gelince hepsi sıraya diziliyor. Hiç biri şükür etmeyi bilmiyor. Bahane üretmenin bir anlamı yok. pazarda herkesin bütçesine göre meyve sebze var.

'PAZARDA BEREKET VAR'

HAYRULLAH NAMAL

Allaha şükür işlerimiz çok güzel. Şu anlık her şey istediğimiz gibi oluyor. Nar sezonu açılıp narlarımızı pazara getirebilirsek çok daha güzel olacak. Pazarda her şeyden bol şekilde var. Herkes her istediğini, istediği fiyata bulabilir.

'ALAN DA MEMNUN SATAN DA'

FIRAT ÇAĞLAR

Pazar fiyatları oldukça uygun. Pazar bolluk içinde. Herkes istediğinden istediği kadar alıyor. 'Pahalı' diyenler gidip daha ucuz yerlerden alışveriş yapıyorlar. Bizim mallarımız çok düzgün. Pazara gelenlerde oldukça beğeniyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 19:21