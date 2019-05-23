‘Alanya’da iş yapmak keyifsiz hale geldi’

ALANYA'YI ve Türkiye’yi yönetenlere sosyal medya hesabından mesaj veren Arık, şunları söyledi: “Serbest piyasa dedik, ticari alanları artırdık, işyeri açma standartlarını düşürdük, isteyene istediği işi açtırdık. Esnafı çoğalttık, olmadı caddeleri ticari alana çevirdik. Ekonomik pastayı artırmak bir yana mevcut pastadan alınanı küçülttük, kâr marjlarını sıfırladık, kurumlaşmalarını teşvik ettik. İşletmelerin yükümlülüklerini artırdık, Avrupa standartlarını istedik, maliyetlerini artırdık. Haksız rekabete prim verdik, işletmelerin içini boşalttık, iyi işletmelere pozitif yaklaşmadık. ‘O olmazsa başka biri o işi yapar’ dedik. İyi yapıp kötü yapacağına önem vermedik. Marka şehrin marka işletmelerden oluştuğunu unuttuk. Küresel firmaların hakimiyet alanını artırdık. Yerel sermayeyi küçülttük, esnafı borçlandırdık, iş yapmayı keyifsiz hale getirdik. Bu sadece Alanya’da mı oldu? Hayır.”