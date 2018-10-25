Alanya'da ilk konkordato

Mehmet AL

İDDİAYA göre Yılmazlar A.Ş. avukatı Cengiz Akın, Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne verdiği konkordato dilekçesinde, şirketin halen ticari faaliyetine devam ettiğini, kısa vadeli nakit sıkıntısı nedeniyle kısa vadeli borçları ödemekte zorlandığını belirtti. Şirketin aktiflerinin borçları fazlasıyla karşılayacağının vurgulandığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Yaşanan krizler ve dövizin birden yükselmiş olmasının maliyetleri arttırdığını, taşınmaz ve inşaat malzemelerine olan talebin azaldığını, bu durumun nakit sıkıntısına yol açtığını, bu sürecin de borçların yeniden yapılandırılması zarureti doğurduğunu, borçların yapılandırılması ve ödenmesi sürecinde icra ve haciz-satış tehdidi altında şirket faaliyetlerinin yürütülmeyeceğini, böyle bir olasılıkta alacaklıların, çalışanların, kamunun ve Alanya ekonomisinin de ciddi zarar göreceğini belirterek, konkordato kararı verilmesini talep ediyoruz." Yılmazlar A.Ş.’nin başvurusu üzerine mahkemenin talebi uygun bularak, konkordato komiseri tayin ettiği edinilen bilgiler arasında.

HAYIRSEVER KİMLİĞİ İLE TANINIYOR

Yılmazlar A.Ş. sahibi olan işadamı Nazmi Yılmaz, Alanya’nın en eski müteahhitlerinden biri ve hayırsever kimliği ile de tanınıyor. Yılmaz, 30 derslikli Alanya Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi’ni yaptırmış ve Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağışlamıştı. Ayrıca Tosmur Nazmi Yılmaz Aile Sağlık Merkezi’ni de yaptıran hayırsever işadamı Yılmaz, eğitim ve sağlığa yaptığı katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Takdirname" ile ödüllendirilmişti.

ALANYA'DA İLK OLDU

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy ve Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, 22 Ekim'de Yeni Alanya'ya yaptıkları açıklamada, son dönemde dövizdeki artışla birlikte çok sık duymaya başladığımız bir ekonomi terimi olan konkordato yöntemine Alanya'dan hiçbir firmanın başvurmadığı çünkü turizme endeksli Alanya ekonomisinin şu günlerde son derece güçlü olduğunu belirtmişlerdi.

KONKORDATO NEDİR?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla, alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 01:06