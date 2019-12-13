'Alanya'da esnaf e-faturaya hazır değil'

DEMİR, 5 bin liranın üzerindeki faturalarda esnafların karşı karşıya kalabileceği durumlarla ilgili uyarılarda bulundu. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile belirli meblağlar için e-fatura dönemi başlayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ALESO Başkanı Nuri Demir, "Bazı kararları altyapısı olmadan hizmete geçirmek zor oluyor. Bizim esnaflarımız üniversite ve dengi okullardan mezun kişiler değil. Çoğu esnaf elektronik cihazlardan anlamıyor. e-fatura başlı başına elektronik cihazla işlenen bir şey, bizler dâhil hiç kimse bunun eğitimini almadı” dedi.

‘ESNAFLARA EĞİTİM VERİLMELİ’

e-fatura sistemine geçiş döneminden önce esnafa eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Demir, "Bizim odamız çok çeşitli esnaf grubuna sahip, bunların içinde devletin vermiş olduğu 5 bin liralık limiti kesen esnaf sayımız azınlıkta, onlar da muhasebecileriyle gerekli görüşmeleri yapıyorlar. Esnafların bilinçlendirilip ceza yememelerini sağlamamız lazım" diye konuştu.

‘SÜRE 1 YIL DAHA UZATILMALI’

Esnaflara "dikkatli olun" çağrısı yapan Demir, ”Yılbaşına kısa bir süre kala faturaların nasıl kesileceğine dair muhasebecilerle ortak bir çalışma yapılmalı. Süre en azından 1 yıl daha uzatılmalı ve bu 1 yıl içerisinde de esnafa konuyla ilgili gerekli eğitim verilmeli. Ne esnaf ceza yesin ne de devlet zor durumda kalsın” ifadelerini kullandı.